Toscana prima in Italia per numero di vaccini: oltre il doppio della media nazionale

La Toscana è la prima regione in Italia per copertura vaccinale per il Covid della popolazione over 60 ed over 80, oltre il doppio della media nazionale. A renderlo noto è la Fondazione Gimbe, che ha elaborato i dati sulle vaccinazioni forniti dal Ministero della Salute.

Le percentuali parlano da sole: in Toscana hanno effettuato il vaccino contro il Covid-19 il 15,3% degli over 60 e il 21,5% degli over 80, più del doppio della media italiana, che è rispettivamente del 6,9% e del 10,2%. Sopra la Toscana, prendendo a riferimento il tasso di copertura, non c’è nessun’ altra regione: immediatamente sotto compaiono Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Lombardia staccate da due a quasi cinque punti percentuali. Complessivamente da ottobre 2023 ad oggi in Toscana sono state somministrate quasi 288mila dosi di vaccino contro il Covid Di queste più di 150mila sono vaccinazioni di over 60 e quasi 49mila di persone ad elevata fragilità, quindi non solo anziane.