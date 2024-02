Addio all’imprenditore Francesco Cassola; inventò le serrature schuco

E’ scomparso domenica 4 febbraio, Francesco Cassola imprenditore per tanti anni titolare della Toscana Alluminio azienda da tutti conosciuta in Lucchesia. Francesco inventore delle serrature schuco, da moltissimi operatori del settore utilizzate per bloccare le finestre ed impedire all’anta inferiore, una volta alzata, di cadere giù e tranciare le dita delle mani.

Persona umile ed onesta, ricordava volentieri il passato e gli anni d’oro in cui tutti lo cercavano per cambiare le vecchie serrature delle finestre con quelle da lui concepite specialmente presenti negli Enti Pubblici.

Si soffermava volentieri a raccontare dei suoi viaggi in Campania, e in tante altre Regioni d’Italia, dove aveva stabilito buonissimi rapporti di stima e fiducia con gli imprenditori locali.

In seno alla Confartigianato Lucca ha ricoperto vari incarichi fra cui quello di Presidente dell’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) per ben due mandati, mai sottraendosi agli impegni che, spesso, lo portavano a Firenze adoperandosi per ottenere agevolazioni, stipulare convenzioni per i pensionati.

Con lui scompare un “vero signore”, affabile e leale con tutti.

Il Presidente, il Direttore, il Consiglio Generale che ne hanno apprezzato le doti nel corso degli anni e il personale tutto di Confartigianato si stringono alla moglie ed ai figli in questo momento di lutto e di dolore.