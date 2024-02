Al via i lavori sul Ponte Vergai, traffico deviato sulla comunale

VILLACOLLEMANDINA - L'amministrazione provinciale di Lucca investe 1,6 milioni di euro finanziati dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili per il risanamento conservativo di tutte le superfici in calcestruzzo e a vista del Ponte Vergai. Durante l'intervento il traffico sara' deviato su un by-pass

Scattano con l’inizio della settimana i lavori per il risanamento e il miglioramento sismico e restyling del Ponte Vergai, sulla strada provinciale n. 48 di Villa Collemandina, in alta garfagnana.

La Provincia di Lucca, responsabile della struttura, ha emanato un’ordinanza che vieta il transito sia veicolare che pedonale sul ponte da lunedì 19 febbraio e fino al termine dei lavori, dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, mentre nei fine settimana il transito sarà aperto. La stessa ordinanza provinciale prevede che sia garantito il transito dei mezzi di soccorso in emergenza. La chiusura non sarà attuata, inoltre, in caso di emissione da parte della Regione Toscana di allerte di livello arancione o superiore, o comunque in caso di avverse condizioni meteo che non consentono il regolare svolgimento dei lavori.

Gli automobilisti, nella fascia oraria di chiusura del Ponte Vergai, potranno utilizzare il percorso alternativo individuato di concerto con il Comune di Villa Collemandina: ossia il by pass rappresentato dalla strada comunale tra gli abitati di Canigiano e Pianacci che è stata appositamente migliorata in previsione dell’intervento sul Ponte.