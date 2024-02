Cerbaie, Prefetture unite per un attacco frontale alla rete di spaccio

FIRENZE - Le prefetture di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia assieme alle forze dell'ordine hanno stabilito uno sforzo congiunto per liberare l'area dele Cerbaie dagli spacciatori. In arrivo Telecamere di ultima generazione

Lucca, Pisa e Firenze unite per fermare lo spaccio alle Cerbaie. Si è riunito in prefettura a Firenze il Comitato interprovinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare un punto della situazione sulla sicurezza nella zona del bosco di notevole pregio ambientale all’intersezione fra le 3 province dove nel tempo si sono affermati intensi fenomeni di spaccio di droga. “Grazie al contributo della Legione Carabinieri Toscana, del Comando regionale della Guardia di Finanza e della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato – si legge in una nota della prefettura – “è stata definita una progettualità di videosorveglianza unica, finalizzata a tutti i varchi di accesso alle aree interprovinciali che delimitano il perimetro delle Cerbaie”. All’incontro hanno partecipato i prefetti di Lucca e Pisa ed il vicario di Pistoia, i vertici delle forze dell’ordine di Firenze e delle altre province interessate, nonché i rappresentanti dei Comuni di Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Fucecchio, Ponte Buggianese e Santa Croce sull’Arno. Entro marzo i Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica valuteranno i progetti relativi all’installazione di telecamere in grado di ‘colloquiare’ tra loro per l’ottima riuscita del sistema di controllo a livello interprovinciale. Proseguiranno i servizi di controllo definiti in sede di tavoli tecnici dei Questori d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza e con le Polizie municipali. I controlli interesseranno sia l’area boschiva interessata sia il perimetro stradale che lo circonda. L’area boschiva delle Cerbaie si estende per circa 3.500 ettari : nel corso del 2023 vi sono state controllate più di 7.000 persone e 3.752 veicoli. Arrestate quattro persone e denunciate altre 130 per violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Sono stati smantellati numerosi bivacchi disarticolando lo smercio di sostanze stupefacenti.