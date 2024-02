Ospedale San Luca, sarà spostata la fermata degli autobus

LUCCA - Sarà attiva già dalla prossima settimana la nuova fermata per i bus nei pressi dell’ospedale San Luca, che andrà a sostituire la precedente per dissuadere dalla sosta selvaggia che ha caratterizzato l’area fin dall’apertura della struttura.

Un problema di lunga data, che è stato affrontato dall’amministrazione comunale insieme alla dirigenza del San Luca e ai responsabili di Autolinee Toscana, che insieme agli autisti a più riprese avevano segnalato la criticità. La sosta selvaggia provoca infatti diverse difficoltà agli autobus, considerando anche che il San Luca è una fermata capolinea e prevede uno stop dei mezzi nell’area per qualche minuto.



La nuova area di fermata sarà collocata a circa 150 metri di distanza dalla precedente e garantirà ugualmente un facile accesso alla struttura ospedaliera, lasciando però libero lo spazio antistante all’ingresso principale, che potrà quindi essere regolamentato per la sosta breve di mezzi privati, in caso di necessità. In ogni caso si tratta di una soluzione sperimentale, che sarà monitorata nei primi mesi di applicazione.