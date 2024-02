Piazza al Serchio, sarà potenziata la Casa della Salute

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza dell'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie è necessaria la tua autorizzazione. Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono inseriti da servizi di terze parti che compaiono sulle nostre pagine.

Always Active Necessari I cookie necessari aiutano a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso ad aree sicure del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

Marketing Marketing I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori attraverso i siti web. L'intenzione è quella di visualizzare annunci pertinenti e accattivanti per il singolo utente e quindi più preziosi per editori e inserzionisti di terze parti. Name Domain Purpose Expiry Type _fbp noitv.it Facebook Pixel advertising first-party cookie 3 months HTTP __gads google.it Cookie di Google DoubleClick che fornisce la pubblicazione di annunci o il retargeting. 13 months HTTP

Analytics Analitici I cookie analitici aiutano i proprietari di siti Web a capire come i visitatori interagiscono con i siti Web raccogliendo e segnalando informazioni in modo anonimo. Name Domain Purpose Expiry Type _ga_F1RGJD85ZD noitv.it Google Analytics V4 id 2 years HTTP _ga noitv.it Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. 2 years HTTP

Preferences Preferenza I cookie delle preferenze consentono a un sito Web di ricordare le informazioni che cambiano il modo in cui il sito Web si comporta o appare, come la tua lingua preferita o la regione in cui ti trovi. Name Domain Purpose Expiry Type wpl_user_preference noitv.it Salavataggio preferenze banner cookie 1 year HTTP wpl_viewed_cookie noitv.it Salvataggio stato accettazione banner cookie 1 year HTTP

Unclassified Non classificati I cookie non classificati sono cookie che stiamo classificando, insieme ai fornitori di singoli cookie.