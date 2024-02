Ripresi i lavori al palasport di Barga

BARGA - Sono ripresi i lavori al Palazzetto dello Sport di Barga, affidati per questo lotto alla ditta VCM per una spesa di 452 mila euro.

L’intervento servirà a posizionare le travate ed a realizzare la copertura della struttura, dopodiché potrà finalmente prendere il via il lotto principale con il completamento delle facciate, dell’impiantistica e tutto il resto. Tempo stimato per completare la copertura la metà di marzo, quando, salvo imprevisti e perdurare dle maltempo, dovrebbe avvenire il collaudo del tetto. Poi i lavori saranno affidati alla ditta che dovrà portare a conclusione l’opera con un tempo di intervento stimato in cinque, sei mesi. Entro il 2024 il Palazzetto potrebbe insomma essere finalmente terminato. Ad esprimere soddisfazione per la ripartenza dei lavori la prima cittadina di Barga.

A poter completare i lavori si è arrivati proprio grazie ai contributi per un totale di 1,1 milioni di euro di Fondazione CRL e Regione Toscana che hanno condiviso l’importanza di completare l’intervento, che non sarebbe stato possibile a causa del proliferare dei costi dei lavori.