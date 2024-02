Vagli, ex militari russi celebrano eroe di guerra Prokhorenko; e Puglia indossa il basco dei parà di Putin

VAGLI SOTTO - Un gruppo di ex militari russi che celebra un commilitone caduto in Siria. Con loro l'ex primo cittadino e nuovamente candidato a sindaco di Vagli Mario Puglia, che indossa per l'occasione il basco dei paracadutisti russi. Il tutto avviene il giorno dopo la morte dell'oppositore di Putin, Aleksey Navalny, evento che ha suscitato l'indignazione di tutto l'Occidente, e mentre è in corso la guerra in Ucraina.

Scene destinate a far discutere quelle che arrivano dalla Garfagnana. A Vagli, nei suoi precedenti mandati da sindaco, Mario Puglia aveva fatto realizzare diverse statue in marmo dedicate ad eventi o personaggi d’attualità. Tra le altre, quelle dedicate a Trump e Putin e quella per Alexander Prokhorenko, paracadutista russo che in Siria si fece uccidere dal fuoco amico pur di non cadere nelle mani dell’Isis, gesto che lo rese famoso nel mondo e lo consacrò ad eroe della Federazione Russa.

E questa mattina alcuni reduci russi della campagna militare in Siria sono arrivati a sorpresa a Vagli per deporre fiori alla statua di Prokhorenko, sulle note di canzoni patriottiche russe. E Puglia non ha esitato ad unirsi a loro.

I russi si sono poi trattenuti a Vagli, rimanendo a pranzo nella zona delle piscina comunale.