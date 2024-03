Alluvione in Toscana: altre risorse dal Governo per Lucca e Massa Carrara

3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara. Sono le risorse aggiuntive destinate dal Governo alle due province nel maxi stanziamento previsto per l'alluvione in Toscana dello scorso novembre.

A renderlo noto è un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo ha presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, il DL n. 19/2023, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro.

Tra i 66 milioni appena aggiunti ci sono anche i 3,7 destinati alle province di Lucca e Massa Carrara, colpite da mareggiate record, downburst e violente precipitazioni che provocarono frane e danni sul territorio.