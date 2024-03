Camaiore perde i soldi per le frane, Pierucci: “A Casoli il cimitero sta venendo giù”

CAMAIORE - Pronto il piano per il bypass alla frana per Sant'Anna di Stazzema. Ma il sindaco di Camaiore attacca Governo sul taglio di risorse dal Pnrr per la Toscana destinate al dissesto idrogeologico.

Entro la fine di marzo il Comune di Camaiore conta di realizzare il bypass stradale che superi la grave frana di via Balza Fiorita, che da una settimana ha semi isolato gli abitati della Culla e Sant’Anna di Stazzema. E’ stato il sindaco Marcello Pierucci a fare il punto della situazione. Un intervento da 150mila euro finanziato in somma urgenza che riporterà dunque anche gli autobus fino al Parco nazionale della Pace. Tempi invece molto più lunghi e costi che si aggirano sul milione di euro per ricostruire i 40 metri di strada franata.

Ci sono altre otto frane attive sulle colline camaiorese dopo il maltempo dei giorni scorsi: un conto totale da due milioni di euro. Risorse che il Comune da solo non può fronteggiare. E a peggiorare la situazione c’è il taglio delle risorse Pnrr che il Governo avrebbe già deciso per la Toscana. 400 milioni in meno per il dissesto idrogelogico: Camaiore perderebbe ben due milioni destinati al risanamento della frana storica di Casoli degli anni ’70. Un taglio inaccettabile per Pierucci, che fa appello a Roma.