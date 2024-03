Giandomenico Basso ospite mercoledì a “Rombo di Motori”

MOTORI - Da pochi giorni ha firmato con la Toyota e sarà senza dubbio lo sfidante numero 1 del campione italiano Crugnola: sia al Ciocco che nel CIAR 2024. Parliamo, naturalmente, di Giandomenico Basso che sarà il graditissimo ospite della 20esima puntata stagionale di "Rombo di Motori". Assieme a lui sarà nei nostri studi anche Tobia Cavallini, General Manager di Toyota Italia.

Il 50enne pilota veneto è già sceso in provincia di Lucca per i test con la nuova Toyota GR Yaris Rally2 che porterà al debutto nel campionato italiano proprio al 47esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio che in carriera il popolare “Giando” ha già vinto quattro volte, l’ultima nel 2019.