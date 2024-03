Migliaia di docenti e Ata in assemblea: “No alla violenza della polizia sugli studenti”

VIAREGGIO - Forti adesioni di personale docente e Ata all'assemblea regionale online indetta in tutta la Toscana per condannare la repressione degli studenti da parte della polizia del 23 febbraio a Pisa. Oltre 2200 lavoratori coinvolti. Studenti entrati due ore dopo.

Per dire no alle violenze sugli studenti dopo i fatti di Pisa e Firenze del 23 febbraio, questo lunedì mattina migliaia di insegnanti e collaboratori scolastici hanno preso parte nelle prime due ore ad un’assemblea sindacale online fiume indetta dalla FLC Cgil per condannare le repressioni sulle manifestazioni di due settimane fa. Oltre 2200 tra docenti e bidelli collegati in tutta la regione.

Qua siamo all’istituto Comprensivo di Torre del Lago: fuori dalle medie Gragnani, come in molte altre scuole versiliesi e della Toscana, sono stati affissi dei cartelli di solidarietà per gli studenti caricati dalla polizia. Posizione già affermata in un documento approvato all’indomani degli scontro di piazza.

In moltissimi istituti, comprensivi e superiori, gli studenti sono entrati in classe due ore dopo per consentire lo svolgimento dell’assemblea che segue lo sciopero di venerdì scorso.