La Virtus è profeta in patria e conferma Argento e…Bronzo

ATLETICA - La conferma della serie A Argento per la squadra maschile, sul podio con un eccellente terzo posto, e la A Bronzo per quella femminile con uno storico quarto posto Assoluto in Toscana che costituisce il miglior risultato di sempre. E' l’esito del campo scuola Moreno Martini nella fase regionale dei CDS in cui quasi 1800 atleti da tutta la Toscana si sono sfidati sulla pista e sulle pedane lucchesi..

L’ineccepibile e capillare sforzo organizzativo della società del presidente Caturegli è stato ripagato dalle prestazioni degli atleti virtussini che si sono battuti con piglio. Nelle immagini vediamo il più giovane di tutti, Alessandro Santangelo che si è cimentato addirittura nel doppio impegno. Sesto nella prima giornata sui 1500 metri con 3’55″72 che per 72 centesimi gli ha tolto la gioia del minimo pe campionati europei Allievi, il 16enne talento di Santa Croce sull’Arno ha fatto addirittura meglio sui 5000, distanza che affrontava per la prima volta, dove ha staccato un ottimo 14’40″15 che gli è valso anche il terzo posto. Ma oltre a Santangelo vanno evidenziate le prove di Matteo Oliveri nell’asta (5.45); oro e argento per Roberto Orlando (69.89) e Antonio Cannalonga (60.54) nel giavellotto; oro e pass per i campionati italiani per uno strepitoso Stefano Barbone (63.26); argento nel triplo per Valerio De Angelis con la misura di 15.15; nel peso argento per Antonio Laudante (15.38) e quarto posto per Antonj Possidente (15.15); nei 3000 siepi fantastico bronzo di Paolo Marsili (9’45”96), a soli 97 centesimi dal minimo per i campionati italiani di categoria; nel salto in alto bronzo per Lorenzo Carlone (2.03). La squadra femminile conferma la A Bronzo. Ottimo rientro di Idea Pieroni che vince nel salto in altro con 1,86. Vittoria anche di Elisa Naldi nel lungo con un 6,44 però ventoso. Bene la debuttante burundiana Violette Ndayikengurukiye, argento nei 1500 metri (4’33”23) e oro con 16’42”69 nei 5000 metri dove si registra il quarto posto di Carolina Fraquelli (17’23”87); Malinka Wojcikowski, oro nel giavellotto con la misura di 41.82; Ilaria Razzolini, bronzo e primato personale (14”38) nei 100 ostacoli.