Barga, iniziati i lavori del nuovo asilo nido

BARGA - Il nuovo edificio avrà un costo di 1,1 milioni di euro, di cui 480mila euro da un bando della Regione Toscana.

Nella zona del Piangrande di Barga sono partiti i lavori per realizzare il nuovo asilo nido. Il progetto, elaborato dallo studio DCA dell’architetto Piero Del Checcolo e i cui lavori sono eseguiti adesso dalla Guidi Gino di Castelnuovo, vedrà la realizzazione di una struttura moderna, attenta ai consumi energetici ed antisismica secondo le più stringenti normative.

Proprio in questi giorni, con l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Tonini, la sindaca DI Barga Caterina Campani ha effettuato un primo sopralluogo sul cantiere che ormai è avviato da giorni. L’operazione è stata resa possibile grazie ad un finanziamento da 480mila euro su un bando della Regione Toscana e con una compartecipazione, per arrivare a 1,1 milioni di euro, finanziata dal Comune.

L’edificio che sorgerà è già stato pensato per collegarsi in futuro anche con la futura nuova scuola materna. Da tempo il Comune di Barga sta cercando i fondi per la realizzare anche questo edificio e realizzare così in Piangrande una nuova cittadella scolastica per il materno infantile da 0 a 6 anni. Il nuovo nido, che sarà intitolato a Giovanni Pascoli, permetterà di ospitare altri 24 bambini” in aggiunta agli altri già ospitato presso l’asilo nido “Giovanni Gonnella” di San Pietro in Campo