Il sabato del pallone a spicchi tra Tortona e Senigallia

BASKET - Doppia trasferta di sabato per le nostre principali squadre di basket. Nella B/Interregionale il BCLucca di coach Olivieri è di scena (ore 18) sul campo dei piemontesi del Derthona. Viaggia anche Le Mura Spring nella serie B femminile con le biancorosse di coach Ferretti impegnate sul parquet delle marchigiane del Senigallia.

Ci affidiamo alle immagini del girone di andata e ad una sorta del pallone a spicchi racconta in vista del doppio impegno di sabato della pallacanestro nostrana. Nella B Interregionale il Bcl dopo la bella e netta vittoria sul Settelaghi Gazzada affronta la trasferta di Tortona sul campo di un Derhona che non andrà sottovalutato nonostante l’ultimo posto dei piemontesi nella classifica del Play In Gold. Insomma vietato distrarsi per Barsanti & C. consci che in queste restanti cinque partite non dovranno sbagliare nulla che significa cercare di vincerle tutte compresa l’ultima quando al Palatagliate calerà Oleggio. Evidente, quasi lapalissiano, che approdare ai quarti dei playoff dall’alto del primo posto darebbe (potrebbe dare) vantaggi enormi. Uno su tutti ? il fattore campo con il pubblico lucchese pronto a fare da sesto uomo e a trascinare la squadra.

Chi va in Piemonte e che si sciroppa circa 350 chilometri per andare a fino alla bella e ridente Senigallia sulla costa adriatica marchigiana che già senti però il profumo dell’Abruzzo. E’ il Senigallia l’interlocutore del Le Mura Spring in una B femminile che si sta trascinando in modo un pò stracco alla conclusione della regular-season. Qui il terzo posto delle ragazze di coach Ferretti è blindato in una cassaforte ermetica e questi scampoli di primavera serviranno a recuperare al meglio alcune acciaccate in vista della fase decisiva. Curiosità per capire chi conquisterà il sesto posto e sarà la rivale nei quarti di finale ad eliminazione diretta e in partita secca. Ci sarebbe però anche una componente di rivincita che non guasta mai. Ovvero nel match di andata di cui stiamo rivedendo le fasi salienti il Senigallia s’impose a sorpresa al Palatagliate 49 a 54.