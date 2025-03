La buona febbre del sabato sera; Bcl e Spring vanno ancora a segno

BASKET - Doppia affermazione per le due compagini lucchesi. Nella B Interregionale il Bcl (nella foto) vince con autorevolezza (80-85) sul campo dei piemontesi del Derthona. Nella B femminile successo del Le Mura Spring a Senigallia (44-58) con tanto di rivincita sulla sconfitta del match di andata. Si va con sicurezza verso i playoff e la fase decisiva della stagione.

Da Tortona (Piemonte) a Senigallia (Marche) in una sorta di frenetica febbre del sabato sera di travoltiana memoria si è consumato l’ultimo turno di marzo per la pallacanestro lucchese. Nella B/Interregionale il BCLucca non sbaglia e vince ben al di là di quanto non dica il punteggio finale di 80 a 85 che non rispecchia la netta superiorità dei biancorossi nei confronti del battagliero Derthona. Partenza non esaltante di Barsanti & C e i piemontesi tengono botta almeno fino all’intervallo lungo visto che si va al riposo sul 39 pari. Ma è nel terzo/quarto che la squadra di coach Olivieri si produce nello strappo decisivo allungando fino al +20. Poì nel finale un logico calo anche di concentrazione permette ai padroni di casa del tecnico Ansaloni di rendere più onorevole la sconfitta. Vignali con 17 punti nettamente MVP di serata per un Bcl che si mantiene nei quartieri altissimi della classifica. Prossimo impegno al Palatagliate contro il temibile Pavia.

Il fil rouge del sabato ci conduce da Tortona fino a Senigallia dove era di scena Le Mura Spring. Qui c’era aria di rivincita visto che le marchigiane aveva vo vinto a sorpresa il match di andata a Lucca. Il terzo posto ormai cristallizzato e da tempo in cassaforte permette di giocare con la forza dei nervi distesi ma soprattutto consentirà da qui alle sfide decisive di riavere l’organico a pieno regime e al completo. Coach Ferretti voleva i due punti e così è stato. Partenza sprint delle spring che mettono sotto (e di brutto) le senigalliesi. Ma è solo un’illusione visto che dopo il 6-16 iniziale già all’intervallo lungo le padrone di casa mettono il muso davanti e anche al 30esimo sul 38 a 40 c’è partita. Eccome se c’è. Ci vuole un finale di quelli tosti di Michelotti & C. per scrollarsi di dosso l’appiccicosa franchigia di Gaspari. Allungo decisivo e successo netto per 44 a 58. La rivincita è servita. Anche per le Spring prossima gara in casa contro il Number 8 Massa Versilia.