Presentato “Cercami nella Pioggia”, l’ultimo libro di Marco Pardini

Sono arrivati anche da fuori regione per essere presenti alla prima presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Marco Pardini dal titolo “Cercami nella pioggia”, completando così la trilogia letteraria che ha saputo unire non senza emozioni narrativa e botanica. Marco Pardini, nativo di Casoli di Camaiore, ha voluto iniziare proprio da Camaiore il lungo percorso di presentazione del libro che lo porterà nei prossimi mesi in tanti luoghi della toscana e non solo. Ad ospitare l’evento la biblioteca comunale Michele Rosi illustre studioso vissuto in epoca risorgimentale all’interno del bellissimo palazzo Tori Massoni recentemente restaurato.

Tutti esauriti i posti a sedere e persone in piedi per ascoltare Marco Pardini, l’incontro è stato aperto dal saluto istituzionale dell’assessora Claudia Larini, poi è stato Andrea Boccardo a condurre l’incontro facendo raccontare Marco Pardini aneddoti e curiosità sul suo ultimo libro. Questo è il quinto libro in 5 anni di Pardini, di certo sarà un successo come gli altri, grazie alla sua bravura e al talento reso popolare dalla trasmissione I colori del Serchio in onda su Noitv.