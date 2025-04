Adesso è ufficiale: Marsili è il nuovo presidente della Fondazione Crl

LUCCA - Il sessantaduenne, originario di Forte dei Marmi, guiderà l'Ente di San Micheletto per i prossimi 4 anni. È il successore di Marcello Bertocchini

Nei prossimi quattro anni sarà Massimo Marsili il presidente dell’Ente di San Micheletto.

Con l’approvazione all’unanimità del bilancio 2024, che aveva avuto il parere positivo e unanime anche dell’Assemblea dei Soci, l’Organo di indirizzo dell’Ente ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.

Nel rispetto del nuovo regolamento, tutti e sette i membri del CdA rispondono a specifici profili di professionalità, competenza e conoscenze indicati dall’Organo di Indirizzo stesso in una precedente seduta e rappresentano equamente i generi e le diverse aree della provincia di Lucca. Un solo elenco presentato (se ne potevano presentare un massimo di tre) composto appunto da sette candidati, i cui nomi erano già resi noti dalla Fondazione stessa, mancava quindi l’ufficialità e l’individuazione delle due figure ‘apicali’ del Consiglio.

Il presidente

Massimo Marsili è dunque il successore di Marcello Bertocchini al vertice dell’ente. Sessantadue anni, originario di Forte dei Marmi ma da trent’anni a Lucca, vanta una lunga carriera da dirigente prima alla Provincia di Lucca e poi alla Camera di Commercio, dove ha maturato conoscenze e competenze non solo nelle gestione degli enti ma anche su tematiche varie e di forte impatto sul territorio: formazione, lavoro, sociale, relazioni esterne, cultura e sviluppo economico. Tutti ambiti che vedono da sempre impegnata la Fondazione stessa, dove da alcuni anni ricopriva il ruolo di responsabile dell’Area Progetti. Grande conoscitore in ambito musicale, per anni direttore della Fondazione Giacomo Puccini, ha curato, promosso e seguito a vario titolo numerose iniziative sul territorio della provincia di Lucca, firmando anche importanti pubblicazioni nei campi dell’Arte, della Storia e della Letteratura. Non a caso era stato indicato, nell’elenco dei candidati, come il profilo connesso alle competenze culturali.

Il Consiglio

Vicepresidente, dunque, Maria Pia Mencacci, già componente del CdA 2021-2025, a lungo dirigente in vari istituti superiori della provincia e chiamata nuovamente a far valere le proprie competenze nell’ambito educativo e formativo. Laureata in lettere classiche e con successivi perfezionamenti presso l’Università di Firenze e l’Università del Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato in numerose scuole superiori della provincia, tra cui il Liceo Classico ‘Niccolò Machiavelli’, e ricoperto il ruolo di dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Altopascio e presso il Liceo Musicale Passaglia, dove ha gestito il passaggio nell’attuale prestigiosa sede del Sant’Agostino. Il suo profilo è ovviamente connesso all’area della formazione e dell’istruzione.

Al secondo mandato anche Luca Marchi, confermato per le competenze tecnico imprenditoriali, diplomato in ragioneria, Ceo di Euromarchi srl e Consigliere Amministratore di Quattroemme Srl, ha svolto e svolge ruoli di consigliere di Fiera Festivity presso la Fiera di Milano, di Asso-giocattoli ed è stato per dieci anni Presidente del Tennis Club Bagni di Lucca – Media Valle e Garfagnana.

Veniamo dunque alle nuove nomine, che vedono entrare in Consiglio, per l’area della ricerca scientifica e tecnologica, Enrico Fontana, laureato in Economia e Commercio, Coordinatore, Direttore e poi Direttore Generale di Lucense, la società consortile che opera nei settori della Ricerca & Sviluppo, Trasferimento Tecnologico e Servizi per l’Innovazione con particolare riferimento ai comparti della carta, dell’edilizia sostenibile, della ricerca sui materiali e più recentemente sui temi della nautica, del lapideo, del calzaturiero e dell’artigianato artistico Lucca.

Il profilo individuato per le competenze finanziarie è Marco Maestrini. Diplomato in ragioneria e con una serie di successive e importanti certificazioni formative nel settore, in particolare su analisi, negoziazione, gestione portafoglio e private banking. Ha lavorato presso San Paolo di Torino, Banca Lombarda, Cassa di Risparmio di Lucca e poi in Unicredit. È componente della Commissione Investimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dal 2021.

Per le competenze tecnico-professionali il nome è quello della versiliese Maria Clorinda Martinengo. Laureata in giurisprudenza, con studio professionale attivo dal 1985, è stata componente del Consiglio di Amministrazione di Rete Ambiente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia spa; componente delle commissioni urbanistica e edilizia dei Comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta e Assessore tecnico della Giunta Comunale di Forte dei Marmi, è stata attiva nella costituzione e nella partecipazione dell’Ods Francesco Ticci, impegnata sui servizi per i disturbi specifici dell’apprendimento. Beatrice Milianti è infine il profilo individuato per l’area medico-sanitaria. Laureata in medicina e chirurgia all’Università di Pisa e specializzata in Neuropsichiatria infantile ha conseguito ulteriori e successive specializzazioni nell’ampio ambito delle neuroscienze e sempre con attenzioni ai temi dell’infanzia e dell’età evolutiva. All’interno delle strutture sanitarie ha ricoperto vari ruoli terminando la carriera quale Direttore dell’Unità Operativa Complessa Dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest – Area Nord, mentre oggi svolge attività libero professionale. Ha svolto attività di docenza per la formazione di tecnici e docenti, ha all’attivo quaranta pubblicazioni.

Nuovi soci

Nel corso dell’Assemblea dei soci della Fondazione, lunedì 29 aprile, sono stati eletti quattro nuovi soci. Si tratta di Donatella Buonriposi, fino al 2024 Provveditore agli Studi dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca Massa e Carrara, Maido Giovacchino Castiglioni, medico e vice presidente della Fondazione da novembre 2011 ad aprile 2017, Paola Ferretti, professoressa di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Pisa, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione da aprile 2019 a novembre 2021 e attuale componente del CdA del Banco Bpm, e Carlo Lazzarini, commercialista e revisore contabile con specializzazione in Diritto Tributario e Societario.