Borgomanero cala un centone; BCLucca sconfitto in Piemonte

Il BCLucca cercava una vittoria di quelle pesanti sul difficile campo del Borgomanero che solo pochi giorni fa aveva battuto la capolista Etrusca dopo tre supplementari. Priva di Tempestini e Drocker la formazione biancorossa si è presentata sul parquet del Paladonbosco con buon piglio e tanta voglia di chiudere al meglio questa seconda fase stagionale che porterà ai playoff e alle gare da dentro o fuori. In effetti i biancorossi hanno avuto abbrivio più che positivo senza concedere ampio margine come successo in altre occasioni. L’impatto è quello giusto ad una partita complicata e contro un avversario piuttosto vivace. Punteggio alto e ritmo più che discreto che vede Barsanti & C. chiudere avanti il primo quarto avanti 18 a 26. Tentativo di fuga ? Macchè. All’intervallo lungo il tabellone recita di una quasi perfetta parità sul 45 a 46. Partita tutta da vivere e da giocare. La franchigia di casa è trascinata da giovani davvero in gamba che non fanno rimpiangere l’assenza dell’esperto Benzon. Lucca si avvale di un Dubois (25 punti) in versione lusso e comunque finirà con cinque giocatori in doppia cifra. Ma non basta perchè i piemontesi la spuntano 103 a 98 rifilando al Bcl una sconfitta che probabilmente compromette in modo definitivo le chances di chiudere al primo posto. Conforta invece il vantaggio nel doppio confronto (+9 nel match di andata) contro lo stesso Borgomanero. Adesso ne restano due alla fine della fase Play In: venerdì 18 a Casale Monferrato e il 25 aprile al Palatagliate contro Oleggio. Vincerle entrambe per chiudere almeno al secondo posto e avere il vantaggio del fattore-campo in caso di una eventuale bella sia nei quarti che in semifinale.