Continuano gli incontri del nuovo Partito Liberal Democratico: tocca a Barga

BARGA - Tra gli esponenti di punta della formazione politica che ha l’ambizione di prendere il posto del Terzo Polo, il barghigiano ex senatore Andrea Marcucci.

Alla Distilleria Indie di San Pietro in Campo si può dire che si avvenuta in questi giorni in provincia di Lucca la prima uscita operativa del nuovo Partito Liberal Democratico che è in fase di costituzione.

Tra gli esponenti di punta della formazione politica che ha l’ambizione di prendere il posto del Terzo Polo, il barghigiano ex senatore Andrea Marcucci, che proprio dal suo territorio ha avviato alla presenza di tanti sostenitori la campagna tesseramento per arrivare a giugno al congresso costituente con un percorso fatto e finito, perché questo, ha detto, vuole essere un partito vero, che parte dai valori e dai programmi e poi dalla base, dagli iscritti per poi arrivare ad eleggere i direttivi.

Dunque la strada è tracciata ed il camminino è iniziato. Lavoreremo, ha detto Marcucci, per una lista centrista liberal democratica per le politiche del 2027. Una sfida difficile, ma possibile, per creare una forza di cui in Italia sentono la necessità coloro che non si riconoscono negli operati di una certa sinistra e di una certa destra.

Di sicuro dall’incontro di San Pietro in Campo sono arrivate le prime tessere e una forte attenzione per il partito con la presenza anche di alcuni amministratori del territorio.