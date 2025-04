Dalla Regione 2 milioni la messa in sicurezza di due ponti sulla regionale 445

VALLE DEL SERCHIO - Con un finanziamento di quasi 2 milioni di euro la Regione Toscana sosterrà i lavori di due ponti presenti in Valle del Serchio. Il ponte sorge nel primo caso lungo la strada regionale 445 della Garfagnana nel Comune di Castelnuovo; un intervento che comporterà lavori per 958.000 euro.

Questo è considerato un attraversamento strategico anche per le attività produttive perché in quel tratto la 445 rappresenta l’unica viabilità di collegamento tra la Garfagnana e la Piana di Lucca.

Il ponte si trova praticamente a pochi metri dal cantiere in corso in loc. Molinetto ed il sindaco di Castelnuovo Tagliasacchi ha colto l’occasione per esprimere soddisfazione per i lavori ed anche alcuni ringraziamenti.

L’altro intervento sarà realizzato sul ponte della Valfegana sempre sulla SR 445 della Garfagnana, nel tratto che supera il torrente Fegana tra i comuni di Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli; è un ponte ad arco in muratura che sarà interessato da lavori per 1 milione di euro.

Gli interventi rientrano in una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, con la regione che in totale ha finanziato 26 tra ponti e viadotti in Toscana.