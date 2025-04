Incontri, laboratori, giochi e vestiti di carta: al via Lucca Città di Carta 2025

LUCCA - L'appuntamento è alla sua quarta edizione e si svolgerà fino al 27 aprile al Real Collegio. Oltre 100 gli eventi in programma.

Oltre 100 eventi, con grandi ospiti e presentazione di libri, ma anche laboratori, mostre ed esposizione di vestiti di carta. Ha preso il via la quarta edizione di Lucca Città di Carta, che animerà il Real Collegio, nel centro storico di Lucca, fino a domenica 27 aprile. Tanti gli appuntamenti in programma, tra cui quello a cura dell’Istituto di formazione giuridica dove, tra i temi trattati, si parlerà anche della tutela dei minori nella società digitalizzata. Anche la fotografia sarà protagonista, con varie esposizioni tra cui “La vita degli altri” di Francesca Palagi, progetto di recupero di vecchie foto trovate nei mercatini.

LABORATORI

Dai laboratori creativi di teatro delle ombre sulle figure dell’immaginario folklorico e di origami a cura dell’artista Silvia Talassi, al laboratorio di scrittura di Furio Detti dedicato agli adulti per scrivere testi per il teatro dei ragazzi. La drammaturgia collettiva diventa la strada per la scoperta del teatro per ragazzi attraverso gli archetipi e la sperimentazione emotiva delle contraddizioni nei ruoli. Ma quest’anno arriva un altro laboratorio particolare, quello di giornalismo dedicato a più piccolini. Con la giornalista Margherita Grotto, i bambini potranno scovare parole che ispirano gioia per creare titoli unici. Tanti anche i laboratori a cura della libreria ‘La storia infinita’ come il Laboratorio creativo in cui i bambini creeranno forme, piccoli oggetti e passatempi con la carta.

GLI INCONTRI

Tra gli incontri da segnalare quelli a cura dell’Istituto di formazione giuridica dove, tra i temi trattati, si parlerà anche della tutela dei minori nella società digitalizzata. In un contesto in cui il 94% dei minori tra gli 8 e i 16 anni utilizza regolarmente smartphone e social media, la tutela dei minori nell’era digitale diventa sempre più imprescindibile. Si esploreranno le complesse sfide giuridiche, filosofiche e psicologiche che i minori affrontano online. Verranno discusse le responsabilità dei genitori e le nuove frontiere del cyberbullismo, nonché le strategie per contrastare gli effetti negativi delle tecnologie digitali sui minori. La presentazione si propone di fornire una visione completa delle implicazioni etiche e legali dell’uso delle tecnologie da parte dei minori, offrendo linee guida e buone pratiche per una tutela efficace.

Al festival arriva anche Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, (Lucca) struttura nota a livello internazionale per il cospicuo numero di supernove scoperte, e terrà una vera e propria lezione di Astronomia, mentre in occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti si terrà l’incontro-conferenza con l’Artblogger Antonietta Bandelloni. Da non perdere anche l’incontro ‘Memoria e identità del Marmo di Carrara. Dal Bagascio ai giorni nostri’, il marmo quale filo conduttore tra i territori italiani ed esteri, portavoce di un’identità socio-culturale di un popolo. L’evento, in collaborazione con il Museo Fantiscritti sarà condotto da Walter Danesi, Patron della Cava Museo Fantiscritti e Francesca Bianchi, scrittrice e Focal Point del museo Fantiscritti, Ambasciatrice FEISCT Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici, Presidentessa dell’Associazione Bookcrossing Massa.

DESIGN E MOSTRE

Quest’anno il festival avrà un tocco di design e originalità in più grazie alla partecipazione del collettivo Cultural Brokers che creerà un vero e proprio salotto espositivo, un incontro tra arte e design che arricchirà l’esperienza del festival, dando valore e bellezza all’evento.

Si amplia quest’anno anche l’offerta delle mostre di Lucca Città di Carta. Musea, TraRari TIPI in collaborazione con Liguria Vintage per Lucca Città di carta, porta nella sala mostre del Primo Piano del Real Collegio Il Progetto ‘Tra le linee’ con la direzione artistica di Debora Ferrari. Una mostra collettiva in collaborazione con Marco Natale (Liguria Vintage), che unisce arte contemporanea, arredo d’autore e linguaggio visivo in un allestimento di grande fascino e originalità. Espongono: Walter Tacchini, Rosanna Rotondi, Nicola Perucca, Fausto Bianchi, Anny Ferrario, Taddi, Gloria Giuliano, Pietro Bellani, Nes Lerpa, Paolo Megazzini e Leona K. Artisti provenienti da percorsi differenti ma uniti da una sensibilità comune per la ricerca formale, la forza del segno e il valore narrativo della materia.

Anche la fotografia sarà protagonista con varie esposizioni tra cui ‘La vita degli altri’ di Francesca Palagi, un progetto di recupero di vecchie foto trovate nei mercatini, ricordi a cui nessuno è più interessato; ‘Natura è donna… uno sguardo nelle pieghe dell’anima’ a cura di Simonetta Pucci e la collettiva fotografica a cura dell’associazione lucchese ArtisticaMente. Il Collettivo Euphorbia propone invece una mostra di pittura e arti grafiche dal titolo ‘In Oltre, dalla grafite al colore, dal ritratto all’illustrazione, spettri, draghi e sorrisi enigmatici’. Dopo il successo delle passate edizioni torna al festival anche l’artista Silva Talassi con l’esposizione ‘Il giardino delle Streghe’. Una riflessione su quanto la parola “Streghe” assuma oggi una nuova sfumatura, legata al tema della violenza sulle donne.