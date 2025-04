L’opera lirica torna a rinnovarsi con il Puccini Chamber Opera Festival

LUCCA - Presentato il programma della manifestazione organizzata da Puccini International Opera Composition Academy e dall'associazione Cluster, che metterà in scena undici composizioni liriche di autori internazionali in prima mondiale in sei appuntamenti itineranti, di cui due nel teatro di San Girolamo di Lucca: sabato 26 aprile e sabato 3 maggio.

Ben undici spettacoli di compositori internazionali in prima mondiale, che andranno in scena due o tre alla volta nei sei appuntamenti in programma in giro per l’Italia. è stato presentato nell’auditorium della Biblioteca Civica Agorà il calendario dell’ottava edizione del Puccini Chamber Opera Festival, la manifestazione musicale organizzata da Puccini Opera Composition Academy Lucca e dell’associazione Cluster in collaborazione con Comune di Lucca, Comune di San Daniele del Friuli, Comune di Cascina, MIUR – Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca, Vivi Lucca e Cesvot.

Come ogni anno il Festival rappresenta il coronamento del lavoro iniziato nell’estate dell’anno precedente durante il corso di composizione lirica organizzato da Lucca IOCAL e da Cluster, a cui prendono parte giovani compositori da tutto il mondo selezionati in base al loro progetto lirico, da affinare proprio grazie agli insegnamenti. Dopo un anno di lavoro, questi progetti diventano splendide realtà che uniscono la musica lirica alla sperimentazione con strumenti innovativi nel Puccini Chamber Opera Festival. Nella sua ottava edizione la manifestazione, dopo aver già dato un assaggio delle composizioni lo scorso 28 marzo al PARC – Fabbrica Europa di Firenze con “Non più uomo ma scimmia” di Sergio Talenti, porterà gli spettacoli in tour per l’Italia al ritmo di due o tre opere per data. Il primo appuntamento ufficiale di questo anno partirà proprio dal Teatro San Girolamo di Lucca nell’ambito del Lucca Classica Festival, portando in scena Glitch, di Daniel Toledo Guillén, e IMAGO, di Mauro Bedendi.

L’altro appuntamento lucchese del Festival si terrà sempre in San Girolamo sabato 3 maggio, con le prime di UNOTRASOTO di Noé Gutiérrez, e EroS di Paula Pinero. Dopodiché gli spettacoli si sposteranno prima sabato 10 maggio al Conservatorio Mascagni di Livorno (con le composizioni INFINITI LIEDER e EsSenti), per poi andare domenica 18 maggio a San Daniele del Friuli (con le composizioni CHOQUIZILHUITL e Canti Nahuatl), e infine domenica 25 maggio nella Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano di San Casciano, Pisa (conle composizioni Figlia del tuo figlio. Stabat Mater e Gemma).

Altra nota di merito per questa edizione del Festival, oltre alla sua natura itinerante, è quella del gemellaggio con il Messico che porterà prima in tour in tutti gli spettacoli in programma per la manifestazione il gruppo di percussionisti Q-Sion, provenienti da Monterrey (Messico), e che poi farà arrivare il corso di composizione lirica lucchese fino a Città del Messico, assieme anche agli spettacoli con alcune delle opere che andranno in scena nel Festival.