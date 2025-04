Lucchese batte la forte Torres ma è la vittoria di…Pirro

CALCIO C - Al Porta Elisa i rossoneri fanno il loro dovere battendo 3 a 2 la quotata compagine sarda. Reti di Selvini e doppietta del ritrovato Saporiti. Due reti di Fischnaller per i sardi. Un successo che però non serve ad evitare i playout vista la concomitante vittoria (2-0) del Sestri Levante al Cabassi di Carpi. Andata il 10 maggio in Liguria e ritorno il 17 a Lucca.

Ci vorrebbe una vittoria e nel contempo che il Sestri non facesse altrettanto al Cabassi di Carpi. E’ il leit motiv della 38esima ed ultima giornata che vede la Lucchese scendere in campo al Porta Elisa contro la Torres ormai sicura del terzo posto. Almeno sul campo Gorgone e i suoi ragazzi possono chiudere in bellezza una stagione per il resto drammatica. Il tecnico rossonero recupera Gucher e si affida ad uno schieramento votato all’attacco con Selvini e Saporiti a supporto del bomber Magnaghi. Ampio turn over tra i sardi. 1′ di silenzio come su tutti i campi nel ricordo di Papa Francesco. Partenza fulminante della Lucchese che all’undecimo si porta in vantaggio con Selvini che riceve palla al limite, sterzata su un difensore con conclusione con il destro leggermente deviata che si infila alla destra di Petriccione che non arriva sul pallone. Reagisce la Torres pericolosa con Fischnaller. Anzi il centravanti segna una doppietta nel breve volgere di tre minuti: cross perfetto di Liviero dalla sinistra, Fischnaller si inserisce e batte di testa Melgrati anticipando anche Zamparo alle sue spalle. Al 27esimo ancora l’attaccante altoatesino decisivo l’asse Liviero-Fischnaller, cross dell’ex Juventus dalla sinistra per l’attaccante che si coordina e con un destro al volo batte Melgrati per la seconda volta. Ma la Lucchese non ci sta: al 39′ Visconti imbuca per Saporiti che batte con un tocco preciso Petriccione in uscita, punteggio nuovamente in parità. E’ anche il classico gol dell’ex. Si va al riposo sul 2 a 2 che al momento non basta perchè anche il Sestri pareggia a Carpi. Vantaggio Lucchese al 59′ praterie per Selvini che serve l’accorrente Saporiti, l’ex della gara batte sul suo palo Petriccione e festeggia togliendosi la maglia. Primo giallo estratto da Rispoli. Da Carpi la notizia del doppio vantaggio del Carpi che gela il Porta Elisa. Torres vicina al pareggio: Casini per Guiebre, bel cross dalla sinistra che Zambataro controlla e calcia fortissimo verso la porta trovando l’opposizione della difesa di casa. 5′ di recupero e il tentativo in rovesciata di Fedato. La Lucchese vince 3 a 2 ma non basta perchè il Sestri fa altrettanto (2-0) a Carpi. Sarà playout il 10 in Liguria e il 17 maggio a Lucca. E non c’è affatto da stare allegri.