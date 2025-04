Minucciano, droga alla festa privata; cinque denunciati

MINUCCIANO - Cinque denunce per possesso di droga. È successo nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Minucciano dove i carabinieri sono intervenuti ad una festa privata in corso.

Si erano mossi alla notizia di una festa privata in corso in un’ampia area privata nel comune di Minucciano che, dalle informazioni in possesso dei Carabinieri, sembrava potesse richiamare diverse decine di partecipanti provenienti anche da fuori dei confini Garfagnini. Sulla scorta dell’esperienza di altri episodi verificatisi nel recente passato, non molti mesi fa, che proprio nella stessa località ed in eventi simili avevano portato a un arresto, nonché a denunce e segnalazioni alla Prefettura di Lucca per consumo di stupefacenti, i militari sono voluti intervenire confermando poi i sospetti.

Infatti, all’esito dei controlli che hanno coinvolto gli equipaggi di tutte le stazioni dell’alta Garfagnana e del Radiomobile di Castelnuovo, ben 5 giovani di cui 3 provenienti dalla Liguria sono stati trovati in possesso di sostanze quali hashish e ketamina. Sono stati quindi segnalati all’autorità Amministrativa di Lucca per i provvedimenti previsti di legge. Significativo il fatto, riportano i Carabinieri, che alla notizia dei controlli che sicuramente si era diffusa via social tra i partecipanti, si è immediatamente interrotto il flusso di persone alla festa