Più di 100 giovani amministratori toscani a confronto a Firenze

POLITICA - In tanti hanno risposto alla chiamata del Forum "Giovani amministratori Toscana". L’obiettivo? Scambiarsi idee, condividere opinioni ed esperienze sulla propria attività amministrativa oltre a fare rete. Presente anche il coordinatore di Anci Giovani Toscana, Matteo Francesconi

Sono più di 100 i giovani amministratori arrivati da tutta la Toscana per partecipare al forum di Giovanisì a loro dedicato in programma oggi, sabato 12 aprile, al Meyer Health Campus di Firenze. Consiglieri comunali, assessori e sindaci under 35 dei Comuni toscani hanno risposto alla chiamata del Forum Giovani amministratori Toscana, organizzato da Regione Toscana – Giovanisì in collaborazione con Anci Toscana. L’obiettivo, scambiarsi idee, condividere opinioni ed esperienze sulla propria attività amministrativa oltre a fare rete.

“Da questo incontro giunge un messaggio di buona politica che fa ben sperare per il futuro della Toscana e del Paese – afferma il presidente Eugenio Giani, che con il suo saluto ha aperto l’iniziativa –. Devono essere sempre di più i giovani coinvolti in attività di governo per dare il loro contributo alla crescita delle loro comunità. Sono contento che siano state Regione e Giovanisì assieme ad Anci ad aver costruito un momento di condivisione, cui dovranno seguirne altri perché ce n’è davvero bisogno. Noi continueremo a fare la nostra parte sia recependo le idee che arrivano dai giovani amministratori sia facendo sentire la vicinanza dell’istituzione regionale a ragazze e ragazzi attraverso misure concrete che li aiutino nel loro percorso di crescita”.

E a proposito di misure concrete, durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti e le opportunità offerte da Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani che conta ad oggi oltre 620mila beneficiari, spaziando dalla formazione con le borse di studio al sostegno all’autonomia abitativa, dall’istruzione con il bando libri gratis all’aiuto all’imprenditoria.

“Ridurre la distanza tra politica e nuove generazioni – osserva Bernard Dika, portavoce del presidente Giani e coordinatore di Giovanisì – è un dovere delle istituzioni e una risorsa per la democrazia. Per questo la Toscana è impegnata a far crescere e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e a sostenere, a partire da quanto facciamo con Giovanisì, la loro autonomia e indipendenza. L’appuntamento di oggi si inserisce in questo impegno. Significa alimentare le occasioni per condividere esperienze e comunicare con rapidità ed efficacia opportunità, bandi e iniziative rivolte al mondo giovanile. Ma anche sviluppare quelle sinergie essenziali tra tutti i giovani amministratori dei Comuni, che in Toscana sono sempre più ma ancora non abbastanza. Perché da soli si sopravvive ma insieme possiamo provare a cambiare le cose”.

A portare il suo saluto alla platea di amministratori under 35 anche Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi. “Ringrazio il presidente Giani per l’iniziativa, oggi è una giornata davvero preziosa in compagnia del nostro tesoro più grande: i giovani amministratori – sottolinea Cenni –. Come Anci saremo sempre al vostro fianco e ringrazio Matteo Francesconi che è un solido punto di riferimento non solo per i giovani ma per tutti noi. In Toscana, gli under 35 sono solamente il 19% del totale: possiamo migliorare e dobbiamo continuare a fare ogni possibile sforzo per garantire uno scambio di esperienze con chi si affaccia alla vita pubblica. Sono sicura che ci sarà anche molto da imparare”.

Un impegno quello di Anci Toscana verso gli under 35 che si concretizza anche attraverso l’attività di Anci Giovani Toscana, che vede Matteo Francesconi come coordinatore: “Grazie al presidente Giani per aver organizzato questa giornata, un’importante occasione di confronto con il portavoce Bernard Dika, con la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni e con tutti i giovani amministratori che con grande dedizione si impegnano quotidianamente per promuovere molti temi: l’ambiente, i diritti, la salute, la partecipazione – afferma sul palco dell’auditorium del Meyer Health Campus Francesconi –. Il nostro obiettivo per il 2025 è fare più attività di formazione tra amministratori e anche di restituzione nei territori per coinvolgere il tessuto sociale e i giovani che hanno voglia di dare il loro contributo. Solo con una vera sinergia tra istituzioni e un continuo dialogo tra amministratori possiamo contribuire a costruire giorno dopo giorno un migliore futuro per la nostra Toscana”.

Tanti e variegati i temi toccati durante la giornata. Il professor Alberto Castelvecchi, linguista, filologo e docente di comunicazione efficace e public speaking presso l’Università Luiss Guido Carli, ha tenuto un seminario sulla comunicazione efficace, sempre più importante nell’era dei social, che offre opportunità ma anche trappole. Il pomeriggio ha visto, in apertura, i saluti del direttore di Anci Toscana Simone Gheri. Ampio spazio poi al confronto e al dibattito dei partecipanti sulle politiche giovanili, nelle varie declinazioni: dall’associazionismo alla cultura, dal sociale all’impresa, dallo studio al lavoro.