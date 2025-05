Edoardo Agnini è secondo alla 70esima Coppa Giancarlo Bonechi

CICLISMO - Ancora una eccellente prova di Edoardo Agnini (GS Iperfinish) che si è classificato secondo alla 70esima Coppa Giancarlo Bonechi corsa riservata alla categoria Allievi svoltasi a Traversagna, in provincia di Pistoia. Il giovane corridore lucchese è giunto assieme al compagno di squadra Marco Spanio. A 26" gli inseguitori regolati allo sprint da Giovanni Bosio della Cicli Fiorin.

La corsa era valida come seconda prova della speciale “Challenge Piero Pratesi” istituito dal Comitato Provinciale di Pistoia e dalle società giovanili pistoiesi per ricordare Piero Pratesi, la moto-staffetta scorta tecnica, morto nel tragico incidente stradale durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso. Un arrivo in parata per Spanio e il lucchese Agnini che hanno salutato la compagnia sulla salita del Colle con un attacco risultato decisivo. Poi l’arrivo a due e non c’è stata volata tra i compagni di squadra: Spanio ha colto così la seconda vittoria stagionale dopo quella di Calenzano. Nella Challenge Piero Pratesi dopo questa seconda prova, la classifica vede in testa con 16 punti Nieri e Spanio. La terza e ultima prova sarà la sessantunesima Coppa Lando Vinicio Giusfredi in programma il 3 agosto a Vangile di Massa Cozzile, altra classica del ciclismo toscano e della Valdinievole. Dominanti in Toscana Agnini e Spanio alzano l’asticella in prospettiva del campionato italiano Allievi che si svolgerà in Friuli ai primi di luglio.