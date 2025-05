Il Comune di Porcari espone un lenzuolo bianco per Gaza

PORCARI - Il sindaco Fornaciari: “La nostra comunità non volta la faccia di fronte a dolore e ingiustizia”

Un lenzuolo bianco, appeso dalla finestra del sindaco, è apparso questa mattina (24 maggio) sulla facciata del municipio di Porcari. È il segno di una scelta precisa: non restare indifferenti. Il Comune ha infatti aderito all’iniziativa nazionale 50mila sudari per Gaza, promossa in tutta Italia per onorare e ricordare, attraverso un gesto simbolico, le oltre 50mila persone vittime del conflitto in corso a Gaza. L’invito è stato rivolto a cittadini e istituzioni e Porcari ha raccolto l’appello.

Spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari: “Si tratta di un gesto semplice e potente: stendere un lenzuolo bianco su balconi, finestre e piazze, a simboleggiare i sudari mancanti per coprire i corpi di chi è morto, nell’indifferenza del mondo. I camion che hanno avuto difficoltà a entrare a Gaza portavano, oltre agli aiuti, anche migliaia di lenzuoli bianchi”.

Questa mattina, puntuale, il lenzuolo è stato esposto in piazza Orsi. Chiaro il messaggio del sindaco: “Molto spesso le ‘cose cattive’ succedono nel silenzio e nell’indifferenza della maggioranza di persone buone ma distratte. Con questo lenzuolo vogliamo ribadire che la nostra comunità non si è mai voltata dall’altra parte di fronte al dolore e alle ingiustizie”. L’iniziativa, partita da una rete di attivisti e personalità del mondo della cultura come il professor Tomaso Montanari, ha coinvolto decine di città italiane. Porcari al momento è il primo Comune della provincia di Lucca ad aver aderito pubblicamente. L’obiettivo è riempire simbolicamente le piazze con 50mila lenzuoli – uno per ogni vittima.

“Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere, recita l’appello. Oggi anche Porcari ha deciso di guardarli in faccia”, ha concluso Fornaciari.