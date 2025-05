Il Palio dei Micci di Querceta domenica in diretta su NoiTv

QUERCETA - Per la prima volta la storica manifestazione versiliese sarà trasmessa in diretta televisiva in tutta la Toscana (canale 12 del digitale terrestre, ore 15.55. Grande attesa per la 68esima tra le otto contrade

Per Querceta e dintorni il giorno più atteso dell’anno è ormai arrivato. Domenica 4 maggio alle 16 allo stadio Buon Riposo di Pozzi si corre il 68esimo Palio dei Micci. Le otto contrade sono pronte – dopo mesi di allenamenti e preparativi – a sfilare in pista e in campo per contendersi la corsa del miccio e l’ambitissimo Gonfalone.

Un’edizione che si annuncia non solo partecipatissima – con le tribune e le gradinate praticamente sold out – ma anche attesissima, dopo un’annata 2024 a dir poco burrascosa vista l’infinita scia di accuse, veleni e ricorsi seguita alla vittoria (contestata) del Ponte. Lasciate ormai alle spalle le polemiche, come mostrato dal successo del Miccio Canterino a marzo e della Staffetta podistica ad aprile, i contradaioli adesso si preparano al grande giorno.

Cervia, Leon d’Oro, Lucertola, Madonnina, Ponte, Pozzo, Quercia e Ranocchio si sfideranno non solo nella corsa del miccio, prevista intorno alle 18.30, ma anche per la rappresentazione del tema al centro del campo, per il corteo storico in costume e per i tamburini. E’ il primo Palio del nuovo corso della Pro Loco di Querceta, organizzatore dell’evento, guidata dal presidente Antonio Giorgi.

Biglietti quasi esauriti ma per chi non troverà posto allo stadio c’è una grande novità. Per la prima volta il Palio dei Micci sarà trasmesso in diretta televisiva, e sarà ovviamente su NoiTv, a partire dalle 15.55. Una lunga maratona fino alla corsa finale e all’assegnazione del Gonfalone.