Il Wom Fest torna a Lucca e sbarca al Polo Tecnologico

LUCCA - L’appuntamento è venerdì 6 e sabato 7 in una location del tutto nuova. Dagli Esterina fino a Giorgio Poi: ecco tutti i protagonisti due due due giornate all'insegna della musica.

Due giorni intensi dedicati alle proposte più interessanti della scena indie italiana: torna a Lucca il WØM Fest. L’appuntamento è venerdì 6 e sabato 7 in una location del tutto nuova, il Polo Tecnologico Lucchese.

L’edizione 2025 del festival è stata presentata questa mattina da David Martinelli, direttore artistico di WØM Fest, da Giulia Pasquini, consigliera del CdA di Lucca InTec, da Rodolfo Pasquini per Confcommercio, Silvia Del Carlo per la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Andrea Salani per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Siamo particolarmente entusiasti di approdare al Polo – spiega Martinelli -. Si tratta di un luogo vivo e vivace, animato da tante persone giovani. Scegliere di fare qui il WØM Fest ci è sembrato naturale. La location, poi, centrale, accessibile e versatile riuscirà ad accogliere al meglio le diverse aree del festival. Il WØM Fest rappresenta un evento unico a Lucca, uno spazio aperto dove presentarsi e mettersi alla prova: sul nostro palco hanno suonato Lucio Corsi, Gazzelle, Colapesce, La Rappresentante di Lista. Nomi ormai conosciuti al grandissimo pubblico, a testimonianza del fatto che la scena indie è ricca di talenti e grandi artisti”.

“Siamo entusiasti di ospitare il WOM Festival nel Parco del Polo Tecnologico Lucchese – afferma la consigliera del CdA di Lucca InTec, Giulia Pasquini -. Il festival sarà una due-giorni di proposte musicali in perfetta sintonia con la nostra visione di un Polo che non sia solo innovazione tecnologica, ma anche fulcro di cultura e consapevolezza”.

Il programma

Venerdì 6 giugno, dalle 18, sull’Ambrosia Stage saranno presenti il dj set di twominutesturkish, seguito da Gionata e da Wally. Spazio alla stand up comedy, altra novità del festival, con Nicco e di nuovo musica con Cecilia. Sul mainstage, alle 21 saliranno gli esterina, nota band locale indie rock attiva dal 2008. Con il loro stile inclassificabile, che intreccia post-rock, elettronica e canzone d’autore, porteranno sul palco un repertorio fatto di dinamiche estreme, suoni vintage e testi densi. Alle 22 sarà il turno di Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana. Poi torna a tre anni di distanza dall’ultimo album con un nuovo disco di inediti (Bomba Dischi/Sony Music), anticipato dal brano “Uomini contro insetti”. Un sogno appena svanito, una canzone senza ritornello che si compone e si scompone nello stesso istante come una finestra spalancata sul mondo di oggi minacciato da inquinamento e consumismo, fatto di considerazioni sulla vita, l’ambiente, la religione, il turismo mordi e fuggi. Chiusura di nuovo sull’Ambrosia Stage con il dj set firmato Miscela.

Sabato 7 apriranno l’Ambrosia Stage Drago&Pzzo, Causy, SHARON e BET, in un’alternanza tra musica live e dj set. Alle 21 sul main stage arriva Saul Project, collettivo lucchese nato nel 2022 e già punto di riferimento della scena locale per il loro “soul toscano”, seguito dal secondo main event: okgiorgio, al secolo Giorgio Pesenti. Con i suoi suoni decostruiti, okgiorgio approda a Lucca dopo un lungo tour nazionale e internazionale per dare il via a un’estate ricca di appuntamenti con un live set tutto rinnovato. Sul palco, infatti, l’artista si presenterà una nuova postazione insieme a due batteristi e un visual d’impatto, pensati per rendere l’esperienza dal vivo sempre più unica e coinvolgente. Il suo concerto si trasforma in un rituale collettivo in cui musica, luci e persone si fondono in un’unica pulsazione. After party, sull’Ambrosia stage, con Miscela. WØM Fest 2025 si conferma così non solo come appuntamento musicale, ma come vero e proprio evento culturale, tra musica, arte, street food e design. Nel parco del Polo Tecnologico, infatti, spazio alle aree market, allo street food e al bar firmato Ambrosia Gin.

Il festival

Dopo un 2024 on tour, quando il festival ha fatto tappa a Porcari, Altopascio, Capannori e Barga proponendo spettacoli di artisti del calibro di Dargen D’Amico, BNKR44 ed Elasi, il WØM Fest torna a Lucca con una scommessa: portare la musica nel parco del Polo Tecnologico Lucchese. Recentemente completato, il parco sarà ‘inaugurato’ con un doppio palco, un main stage e un second stage, oltre a un’area market, un’area expo e food. La collaborazione tra WØM Fest e Lucca In-tec, società partecipata al 100% da Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, rientra a pieno nella mission del Polo Tecnologico che nasce con l’obiettivo di dare forza e opportunità a nuove imprese innovative. Se da un lato, infatti, il Polo Tecnologico dà la possibilità alle aziende di crescere e rafforzarsi, allo stesso modo WØM Fest ha lavorato, in questi quasi 10 anni di carriera, per dare slancio ad artisti emergenti che hanno poi calcato palchi importanti a livello nazionale e internazionale. Nel 2017 a Lucca sono arrivati Gazzelle e Lucio Corsi, oggi alla ribalta dopo il successo a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro”; nel 2018 è stata la volta di Colapesce, prima del sodalizio con Dimartino e prima, anche questa volta, del successo all’Ariston nel 2021; e ancora: nel 2019 La Rappresentante di Lista si esibisce a Lucca, tre anni prima del settimo posto a Sanremo con la celebre “Ciao Ciao”, mentre nel 2023 uno degli ultimi eventi live di Pino D’Angiò è stato proprio al WØM Fest, in piazza San Francesco.

Un’officina musicale, dunque, che grazie alla lungimiranza degli organizzatori, intercetta proposte, realtà e talenti che hanno molto da raccontare.

Biglietti e prevendite

Biglietti e prevendite disponibili su womfest.it. Biglietti a prezzi scontati per i soci Unicoop acquistabili nei punti vendita Unicoop. WØM FEST è realizzato con il contributo di Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lucca. WØM FEST è una produzione WOM, in coproduzione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. L’evento è sponsorizzato da Ambriosia Gin, Unicoop Firenze e Genesi Fitness. Partnership di Confcommercio – Province di Lucca e Massa Carrara, Chiocchetti Motercycles, iposterini, VeryPrint, Acqua Silva.

Esterina. È un gruppo indie rock italiano. Attiva dal 2008 è una presenza carsica nel panorama musicale nazionale. La sua produzione, tra post-rock e canzone italiana, è un emblema di biodiversità musicale e di divergenza parallela con la scena indie contemporanea. Un rock autoctono composto di dinamiche estreme, di suoni vintage e di elettronica, appassionato alle parole, alle storie minori, ai dolori personali e ai paradigmi della felicità. Le canzoni di esterina sono interrogative, si vestono di una lingua poco frequentata e cercano di stabilirsi all’interno di uno stile diagonale nel senso geometrico del termine, ovvero di un’estetica in grado di congiungere vertici non consecutivi della stessa figura. In Italia c’è Sanremo, ci sono i cantautori e poi c’è esterina. Cinque album di studio e due live all’attivo. È considerata dalla critica musicale una delle voci più originali del panorama indie italiano.

Giorgio Poi, all’anagrafe Giorgio Poti, classe 1986, ha all’attivo collaborazioni con Frah Quintali, Takagi&Ketra, Carl Brave, Luca Carboni. Già ospite del WØM nel 2017, quello di Poi è un ritorno molto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni: dalle aperture delle date dei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato ad esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico, dove ha aperto la data del musicista León Larregui, storico leader degli Zoè, con cui ha collaborato partecipando al brano “Chromocosmic Avenue”.

Miscela è un concept club toscano che nasce dal bisogno di aggregare diversi backgrounds e persone simili. Il club si sviluppa attorno all’amore per la musica elettronica dai 135bpm in su, muovendosi dalla sincopatia della UKgarage fino alla freneticità dell’HardGroove, passando per DrumNBass, JerseyClub, Dubstep. L’estetica si ispira al mondo Neon/Automobilistico/Y2K e persegue la ricerca stilistica per elevarsi a livello concettuale. L’esigenza da cui è nato era quella di dare un punto di aggrego a chiunque fosse stanco del clubbing stereotipato tipico della nostra tradizione, innovandolo e velocizzandolo al punto da spogliarlo dal concetto di club stesso, astraendolo su un punto di vista spaziale e concettuale.

Saul Project nascono nell’agosto 2022 a Lucca, ispirati da un bar sincero (Bar Saul) in cui gioie e dolori della vita quotidiana vengono condivise per goderne insieme o cercarne conforto. Con l’obiettivo principale di far stare bene chi li ascolta, creano una miscela unica di generi musicali che spaziano dal funk al soul, passando per il rock, il reggae e altre influenze, il tutto arricchito da un sound e un cantato hip-hop degli anni ’90. Il loro “Soul toscano” fa da tappeto a storie di vita vissuta, raccontate con un classico rap nello stile inconfondibile della “old school”, in un sound essenziale arricchito da citazioni e richiami alle leggende dell’hip hop e della Black Music.

okgiorgio ha pubblicato nel 2022 il primo brano dal titolo “okokok”, seguito da “okokokokok”, a settembre 2023, e da “a dj set for cows”, un djset registrato in una campagna. “ok” è il titolo del debut EP, uscito il 15 dicembre 2023 per Fast Friends. Dopo un tour di 40 date in Italia tra festival e locali, esce “ok?”, il secondo EP, pubblicato il 6 settembre 2024. Ha partecipato alla 39° edizione dell’Eurosonic Festival (ESNS). A gennaio 2025, l’okitalia tour l’ha portato nei principali club della Penisola, seguito dall’okeurope tour (tra cui Lugano, Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam) – e alcune date in USA.