Regione, quasi 6 milioni di euro per lo sviluppo dei territori lucchesi

TOSCANA - È la cifra della seconda variazione della manovra di bilancio varata nel prossimo triennio. Oltre alle risorse degli assi di penetrazione di Viareggio, investimenti consistenti a Capannori, Altopascio e Gallicano.

Quasi sei milioni di euro per lo sviluppo della provincia di Lucca nel prossimo triennio, oltre alle risorse per il completamento degli assi di penetrazione di Viareggio. È la cifra protagonista della seconda variazione della manovra di bilancio 25-27 varata dal Consiglio regionale.

Tanti gli interventi previsti, tra cui la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale 20 nel Comune di Gallicano (1 milione e 300mila euro), il contributo al Comune di Sillano Giuncugnano per la rinascita della Rocca di Soraggio (1 milione e 195mila euro) e il terzo lotto della SP3 nel Comune di Altopascio per 1 milione e 250mila euro. Ma c’è anche spazio per la messa in sicurezza della viabilità per Vescherana a Molazzana (240mila euro) e per la riqualificazione e valorizzazione dell’area adiacente ai Doglioni e Borgo Sala nel Comune di Piazza al Serchio. In questo caso il contributo regionale tocca quota 320mila euro.

“Quest’area della Toscana è strategica per lo sviluppo dell’intera Regione e della nostra idea di Toscana diffusa”, spiega il presidente Eugenio Giani. “Nella variazione ci sono ben 7 milioni per gli assi viari di Viareggio, ma anche tanto altro: dalle risorse per la viabilità alle opere di ripristino per eventi calamitosi, dalle strutture a supporto dell’istruzione all’impiantistica sportiva, fino ai beni culturali, come il contributo di circa un milione e 200mila euro al Comune di Sillano Giuncugnano per il recupero della Rocca di Soraggio”. “Sono investimenti – conclude Giani – con cui diamo il segno della vicinanza a questi territori e ai loro residenti”.