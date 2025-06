Al via la Epic Garfagnana 2025

GARFAGNANA - Quasi 300 i bikers che hanno preso il via dagli impianti sportivi di Gallicano per l’edizione targata 2025 della Epic Garfagnana. Intanto va detto subito che non si tratta di una competizione ciclistica competitiva ma di un vero e proprio viaggio attraverso strade e sentieri di Garfagnana.

Alla partenza si è potuto notare che ogni anno aumentano le MTB assistite da motori elettrici; forse in questo caso meno Epiche; di certo questa tecnologia può permettere a più persone di vivere un’esperienza unica.

L’Epic Fu un idea di Daniele Saisi da alcuni anni e ancora oggi supportato da un gruppo di appassionati che organizzano la manifestazione dedicata alle mountain bike, più originale della Toscana. Quest’anno ci sono stati anche due podisti che hanno deciso di affrontare le asperità correndo a piedi.

Il percorso unisce le Alpi Apuane agli Appennini; quindi il Parco Regionale della Alpi Apuane a quello Nazionale dell’appennino Tosco Emiliano in una sorta di legame delle montagne, dalle cime verdi appenniniche, alle asperità di Grottorotondo ai piedi della Pania Secca.

insomma un’esperienza unica che a detta dei partecipanti merita fare almeno una volta nella vita.

La Epic Garfagnana incarna perfettamente lo spirito sportivo non competitivo ma anche quello della ricerca di emozioni e amicizia, unite alla storia e alle comunità che ospitano il passaggio dei Bikers