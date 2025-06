Ghiviborgo, il nuovo allenatore sarà Corrado Ingenito

CALCIO D - Manca solo l'ufficialità, ma sarà l'ex vice di mister Marco Masi al Follonica Gavorrano a guidare il Ghiviborgo. Il club della Mediavalle riparte dai giovani: il nuovo allenatore ha soli 33 anni.

Manca solo l’ufficialità, ma il nuovo allenatore del Ghiviborgo sarà Corrado Ingenito. I ‘Colchoneros’ della Mediavalle, dopo lo stop alla fusione prima con il Viareggio poi con la Lucchese, si stanno preparando ad una nuova stagione in Serie D e, continuando con la propria filosofia, punteranno ancora sui giovani. Il tutto proprio a partire da Ingenito, il nuovo allenatore non ancora 34enne (è nato a Firenze il 4 luglio 1991).

Laureato in scienze motorie, sport e salute all’Università degli Studi di Firenze, nonostante la giovane età Ingenito mette sul campo già una buona esperienza anche internazionale. Prima come calciatore nel ruolo di portiere, giocando in serie C2 (Figline), Serie D (Scandicci e Camaiore) e nel campionato Npsl negli Stati Uniti con il Seattle Fc, dove ha chiuso la carriera come giocatore con la doppia veste di assistente allenatore. Fuori dal campo ha già collaborato con Fiorentina, Valencia (come allenatore del Settore Giovanile e vice allenatore degli Allievi nazionali), Lazio e Seattle Fc. Entrato nei quadri federali come allenatore e poi come responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale di Firenze, dal 2020 è responsabile tecnico regionale e dal 2021 referente Centro Italia Area Centri Federali Territoriali. Nella stagione 2022/23 ha guidato il Porta Romana in Eccellenza e successivamente la Juniores Nazionale del Legnano.

Ingenito ha ricoperto il ruolo di viceallenatore al Follonica Gavorrano, dove è stato anche responsabile tecnico della Scuola Calcio, occupandosi anche della formazione degli allenatori. Adesso per lui si apre una nuova avventura al Ghiviborgo.