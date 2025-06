“La rappresentante di lista” scende in campo in difesa dell’Altissimo

Firenze - Veronica Lucchesi, cantante e attrice viareggina, ha ricevuto un premio dalla Regione Toscana indossando una t-shirt con lo slogan degli ambientalisti

In occasione della premiazione che si è tenuta il 2 Giugno al Teatro del Maggio Fiorentino, a conclusione del Next Generation Festival, Veronica Lucchesi del duo “La Rappresentante di Lista” si è presentata indossando una t-shirt con la scritta “Il Monte Altissimo Non è in Vendita”. “Siamo commossi e veramente grati per questo gesto dall’alto valore simbolico” dichiara Sara Galleni, presidente del comitato per il ripristino di ASBUC, l’organismo di rappresentanza degli abitanti delle 7 frazioni della montagna seravezzina. “Trovo particolarmente importante che, una giovane nata in questa magnifica terra abbia voluto ricordare in modo così gentile e creativo alla Regione Toscana, i valori universali legati ad un uso rispettoso della natura” aggiunge Galleni, affermando che “come sempre i giovani si dimostrano estremamente sensibili a questi principi, consci che non esiste un pianeta di riserva”