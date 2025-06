Lucca, presentato “Puccini Marching Bands”

LUCCA - La rassegna di bande musicali animerà le strade e le piazze di Lucca.

Piazze e vie di Lucca come palcoscenici dove si esibiranno alcune delle più rappresentative bande musicali del territorio. È Puccini Marching Bands, la rassegna che prenderà il via il prossimo 29 giugno per poi diramarsi lungo l’estate, e concludersi domenica 5 ottobre. In mezzo gli appuntamenti del 20 luglio, 24 agosto e 21 settembre. Protagoniste, le filarmoniche “Giacomo Puccini” da Lucca, Montercarlo, Camaiore e Segromigno in Monte, e Banda rappresentativa del Corso per maestri direttori ANBIMA. Il tutto è stato presentato nel bookshop del Puccini Museum – Casa Natale, alla presenza la vice presidente e il direttore della Fondazione Giacomo Puccini Maria Pia Mencacci e Luigi Viani e l’assessore all’istruzione di Lucca Simona Testaferrata.

“Le bande musicali rappresentano gli elementi vitali più longevi e attivi della nostra tradizione musicale – ha affermato la vice presidente della Fondazione Giacomo Puccini Mencacci – queste associazioni musicali che affondano la loro storia nel passato e nell’Ottocento del Risorgimento italiano hanno il merito di aver diffuso la musica e la didattica musicale su tutto il territorio contribuendo alla fortuna della letteratura musicale e alla fama dei compositori quando non c’erano strumenti di registrazione, riproduzione e diffusione di massa, ma ancora oggi rivestono un ruolo aggregativo, sociale e culturale centrale nel panorama nazionale”.

“Il Comune di Lucca è grato alla Fondazione Puccini per l’impegno profuso da anni nella riscoperta e valorizzazione del patrimonio pucciniano nella sua città natale e per l’attenzione rivolta anche alla didattica dei più piccoli come avviene spesso nel calendario del Museo – afferma l’assessore Testaferrata – Questa rassegna oltre a dare giusto spazio ai protagonisti musicali del nostro territorio offre cinque appuntamenti all’insegna della qualità e della popolarità delle melodie del grande compositore con la sorpresa e la vivacità che le bande musicali portano negli spazi urbani per cittadini, famiglie e turisti”.

“Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome – sezione provinciale di Lucca è orgogliosa di collaborare all’organizzazione di un evento che valorizza le bande musicali della provincia, così legate da una tradizione storica e musicale al maestro Giacomo Puccini – afferma il presidente Francesco di Giulio – L’ANBIMA raccoglie 32 bande (15 in Garfagnana e Media Valle, 9 in Versilia, 8 nella Piana) con quasi 1.700 soci, che la rendono la prima realtà in Toscana e una delle più importanti in Italia. Da sempre ANBIMA è impegnata nella promozione della tradizione musicale popolare lucchese. Un patrimonio tanto caro al Maestro Puccini, che vedeva le bande allora già presenti nell’assistere ai successi operistici pucciniani per riportarli nelle campagne, tra la gente che in altro modo non avrebbero potuto ascoltarle. Se pensiamo ad esempio alla banda di Camaiore che quest’anno festeggia 180 anni, o alla banda di Montecarlo che ne festeggia 150, che erano lì ad osservare Puccini mentre riscuoteva i suoi successi, ci rendiamo conto del patrimonio di cui si fanno portatrici queste Istituzioni. Non esistono realtà musicali così longeve ancora attive come le bande, testimoni senza tempo della musica e della storia del nostro territorio. Allora come oggi questa missione è più viva che mai. Ragion per cui, oltre alle bande citate, alla banda di Segromigno Monte e a quella di Nozzano, si aggiungerà un concerto il 5 ottobre di una banda composta da musicisti provenienti da tutta la Toscana, protagonisti del corso di formazione per maestri direttori organizzato da ANBIMA. Valorizzare le bande è fondamentale, per questo il nostro sentito grazie va alla Fondazione Giacomo Puccini con la quale contiamo di collaborare sempre di più”.

Il programma: la rassegna sarà inaugurata domenica 29 giugno alle ore 11:00 dalla Filarmonica «Giacomo Puccini» – «la Castellana» banda ufficiale del Comune di Lucca. Seguirà il secondo appuntamento domenica 20 luglio ore 11:00 con la Società Filarmonica «Giacomo Puccini» di Montecarlo. Terza esibizione pomeridiana domenica 24 agosto ore 17:00 con la Filarmonica «Giacomo Puccini» di Camaiore. Domenica 21 settembre 2025 alle 11:00 la Filarmonica «Giacomo Puccini» di Segromigno in Monte (Capannori). Infine nel pomeriggio di domenica 5 ottobre alle ore 17:00 Banda rappresentativa del Corso per maestri direttori ANBIMA.