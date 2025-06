Nicola Giannecchini è il nuovo presidente del Rotary Club Lucca

LUCCA - La tradizionale cerimonia del "passaggio della campana", con la quale avviene il passaggio di consegne della presidenza dell'associazione, tra la presidente uscente Elisabetta Abela e Giannecchini si è svolta nella serata di giovedì 26 giugno, a conclusione dell'anno rotariano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni comunali e provinciali

L’appuntamento di giovedì 26 giugno nel parco della Villa dell’azienda agricola La Badiola per la cerimonia del “passaggio della campana” è stata anche l’occasione in cui la presidente uscente Elisabetta Abela ha ripercorso le numerose iniziative di carattere sociale, umanitario e culturale realizzate durante il suo anno di presidenza del Rotary Club Lucca, che questo anno ha celebrato i novant’anni di vita, soffermandosi in particolare sull’iniziativa di maggior rilievo: il restauro del Cristo Eucaristico, una terracotta policroma di Matteo Civitali, restituita alla città dopo il trafugamento avvenuto nel 1944 ad opera delle truppe tedesche. Dopo la consegna di alcuni riconoscimenti rotariani ai collaboratori dell’anno, si è svolto lo scambio del collare e dei distintivi, dopo il quale il nuovo presidente Giannecchini si è rivolto al pubblico per ringraziare Abela e i soci per il lavoro svolto, ma anche per presentare il tema guida del suo anno di presidenza, individuato nella parola “futuro”. Su questo tema – ha spiegato Giannecchini – si svilupperà una serie di incontri, alcuni anche pubblici, con protagonisti intellettuali e opinionisti di rilievo nei campi della scienza, della sociologia, della filosofia, della teologia e di altre dottrine, per riflettere insieme sulle prospettive del nostro futuro. Il nuovo Presidente sarà affiancato da un Consiglio Direttivo composto da: Gualtiero Pachetti, Vicepresidente; David Ninci, Segretario; Antonio Maria De Pereda, Tesoriere; Michele Serafini, Prefetto; Rosaria Cardella, Marco Cattani, Giovanni Finucci, Domenico Fortunato, Consiglieri; Lodovica Giorgi, Presidente Incoming; Elisabetta Abela, Past President.