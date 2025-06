Lucchese, la crisi societaria non ferma le nuove torri faro; lavori al via entro l’estate

LUCCA - Approvato nella variazione del piano operativo dei lavori l'intervento da 2 milioni e 850mila euro finanziati a tasso zero dal credito sportivo. Nella variazione del piano presentata anche la riqualificazione del parcheggio di via delle Tagliate (tra Campo Coni e cimitero), che avrà un costo di 2 milioni e mezzo di euro stanziati dalla Regione Toscana

2milioni e 850mila euro. È questo il costo della sostituzione delle torri faro dello stadio Porta Elisa, finanziato grazie ad un mutuo a tasso zero ottenuto dal Credito Sportivo. Un lavoro annunciato nella variazione al piano triennale dei lavori pubblici approvata dal Comune di Lucca, la cui realizzazione prescinderà quindi dall’epilogo della vicenda della Lucchese, che ancora tiene sulle spine i tifosi. Questo perché le attuali torri per l’illuminazione non solo non erano sufficienti (richiedendo infatti il noleggio di fari suppletivi per un costo annuo di 140mila euro), ma avrebbero anche reso fuori norma il Porta Elisa a causa del sistema di ancoraggio necessario per tenerle in piedi, afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca Nicola Buchignani. L’apertura del cantiere, prosegue Buchignani, seguirà l’approvazione definitiva del progetto, ed è prevista nel corso dell’estate.

Nella stessa variazione è stata approvata anche la riqualificazione del parcheggio in via delle Tagliate compreso tra il Campo Coni e il cimitero monumentale. Un’opera da 2,5 milioni di euro completamente finanziata dalla Regione Toscana che partirà attorno alla fine dell’anno. Il parcheggio avrà quindi 503 posti auto, di cui 4 per la ricarica dei veicoli elettrici, 13 riservati a portatori di disabilità e 7 alle donne incinte. Al suo interno si troveranno inoltre 10 posti moto, 7 colonnine per la ricarica ebike, 1 rastrelliera per le biciclette. Infine, all’occorrenza, la parte nord del parcheggio potrà essere divisa in un massimo di 92 stalli per le carovane che accompagnano attrazioni come il circo e le giostre.