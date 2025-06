Oggi il Meeting Città di Lucca; spettacolo al Moreno Martini

ATLETICA - Tutto pronto al Moreno Martini per l’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca. Oggi, a partire dalle 17, si alzerà il sipario sulla quarta edizione della kermesse lucchese, tappa challenger del World Athletics Continental Tour 2025, che vedrà sfidarsi sulla pista e sulle pedane dell’impianto di via delle tagliate alcuni tra i big dell’atletica leggera internazionale (nella foto Leonardo Fabbri).

Grazie allo sforzo organizzativo dell’Atletica Virtus Lucca e allo scrupoloso lavoro dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi, anche in questa edizione si assisterà a una competizione di livello assoluto con protagonisti di elevato spessore. Occhi puntati sulla pedana del peso maschile dove il primatista azzurro Leonardo Fabbri sfiderà il campione giamaicano bronzo olimpico a Parigi Rajindra Campbell in una gara resa ancora più interessante dalla presenza di altri due pesisti di grande valore come lo statunitense Adrian Piperi, bronzo agli ultimi campionati del mondo indoor in Cina, e l’altro azzurro Zane Weir, finalista sia alle Olimpiadi di Tokyo sia a quelle di Parigi. Nell’alto femminile grande attesa per la partecipazione dell’australiana Eleanor Patterson, bronzo olimpico a Parigi con 1.95, che se la vedrà con la beniamina di casa Idea Pieroni, campionessa italiana Assoluta Indoor, e l’altra atleta azzurra Asia Tavernini. Nella gara maschile bel confronto tra Marco Fassinotti, finalista ai campionati del mondo di Budapest 2023, i due finalisti di Parigi Tihomir Ivajlo Ivanov e Brian Raats e il messicano Erik Portillo, vincitore

dell’edizione 2023 della manifestazione. Triplo femminile da urlo con la medaglia d’oro olimpica di Parigi Thea LaFond con la misura di 15.02 che avrà nella bulgara Gabriela Petrova, finalista a Parigi, una rivale di spessore. Tra le gare di maggior livello sicuramente il martello femminile con la statunitense Rachel Richeson, atleta in continua crescita, in sfida con: la specialista romena Bianca Florentina Ghelber e la pluridecorata martellista azzurra Sara Fantini. Battaglia tricolore nel giavellotto con Giovanni Frattini e Roberto Orlando, mentre nell’asta il campione italiano Assoluto indoor Matteo Oliveri punterà a migliorarsi ulteriormente in una gara che lo vedrà affrontare i due statunitensi Kobe Babin e Carson Cody Waters e il primatista italiano U20 Simone Bertelli. Show nel lungo con il primatista nazionale outdoor Andrew Howe e il sudafricano Manuel Divan. Nella velocità spiccano la partecipazione di Emmanuel Eseme, semifinalista a Parigi, nei 100 metri, del campione sudafricano Antonio Alkana nei 110 ostacoli, mentre tra le donne ai blocchi di partenza la virtussina Amanda Obijiaku, campionessa italiana U23 sia dei 100 sia dei 200 metri, la statunitense Maia Mccoi, con un PB di 11”02 e la cilena Marìa Ignacia Montt. Di grande rilievo infine la gara femminile dei 100 ostacoli che, al di là dell’interesse per le forti atlete in gara come la brasiliana Ketiley Batista e la serba Milica Emini, racchiude un valore e un significato particolari dal momento che da questa edizione, la competizione assumerà la denominazione di “Trofeo Carla Lunghi” in memoria dell’ostacolista, che ha vestito la maglia della nazionale azzurra e campionessa italiana nei 60 ostacoli indoor nel 1979, scomparsa prematuramente lo scorso agosto e artefice, insieme al marito Bruno Bianchi e ai tecnici Luca Rapè, Enrico Carelli e Franco Grossi, del rilancio del movimento dell’atletica leggera a Lucca. Appassionata portatrice di valori sportivi e umani e profondamente legata ai colori dell’Atletica Virtus Lucca, Carla Lunghi riceve così da parte della società del presidente Nando Caturegli, un piccolo ma sentito e doveroso riconoscimento per tutto l’impegno e la passione profusi e trasmessi negli anni anche ai figli Vezio ed Erik.