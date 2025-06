Ponte all’Abate, ufficiale la riapertura per tutti i veicoli da sabato 7 giugno

PESCIA - I lavori erano iniziati nel giugno 2024. Il progetto sarà definitivamente completato al termine dell’estate con l’esecuzione dell’asfaltatura fonoassorbente.

Questa volta ci siamo. Riapertura per tutti i veicoli, di ogni categoria. Data: sabato 7 giugno. È quella che è stata annunciata per il Ponte all’Abate, nel Comune di Pescia, uno degli snodi più importanti nel collegamento tra le province di Lucca a Pistoia, soprattutto per quanto riguarda il polo cartario di Villa Basilica, ma anche per tutti i pendolari dalla Valdinievole alla Piana di Lucca. La chiusura infatti aveva creato più di un disagio. Una notizia che arriva a conclusione dei lavori di ristrutturazione iniziati nel giugno 2024. Prima però saranno svolti i collaudi tecnici del caso, fino almeno alle ore 13.

L’intervento avrebbe dovuto concludersi ad aprile, ma a causa delle forti piogge dei mesi scorsi e dell’emergere di lavorazioni aggiuntive necessarie a garantire la piena stabilità della struttura, i tempi si sono prolungati.

Il progetto sarà poi definitivamente completato al termine dell’estate con l’esecuzione dell’asfaltatura fonoassorbente a cura della Regione Toscana, intervento che verrà svolto in orario notturno. In parallelo, la Provincia di Pistoia provvederà al rifacimento dei giunti, previsto nelle giornate di sabato e domenica per limitare ulteriormente l’impatto sulla viabilità.

“Siamo finalmente giunti alla conclusione di un’opera importante su una struttura viaria fondamentale per la mobilità della Valdinievole, sia leggera che pesante – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo –. I disagi affrontati in questo anno saranno ripagati da un ponte completamente rinnovato e sicuro. Ringrazio tutto il personale provinciale per il coordinamento dei lavori e i cittadini per la pazienza dimostrata.”