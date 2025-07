Dai Daiana Lou fino a Casadilego: 14 concerti con lo ‘Hi-Ho Music Festival’

CAPANNORI - Un programma ricco quello che andrà in scena a Pieve e Sant'Andrea di Compito nei mesi di luglio e agosto. Dalla Tanzania arrivano 'The Zawose Queens': ecco tutti gli appuntamenti.

Un ricco programma con 14 concerti in sette giorni, il tutto in mezzo alla natura. Si può riassumere così la seconda edizione dello Hi-Ho Music Festival, che si svolgerà a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) nei mesi di luglio e agosto con un obiettivo: valorizzare i giovani talenti musicali già attivi sulla scena nazionale e offrire visibilità ad artisti locali e ai loro progetti culturali con un doppio concerto, il primo all’interno del Camellietum Compitese (alle 18) e il secondo sul main stage del Centro Culturale Compitese (alle 21), che organizza il festival col patrocinio del Comune di Capannori e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Coesione Sociale (media partner è Controradio).

Dopo l’anteprima avvenuta nell’ambito del Festival del Bosco, con il concerto di Hugo Race – che ha collaborato a lungo con Nick Cave e il cui ultimo album, “The Vigil”, l’ha realizzato insieme a Gianni Maroccolo – e le aperture dei giovani Maca (Marco Corveddu) e Landre (Federico Andreoni), dalla prossima settimana lo “Hi-Ho Music Festival” entra nel vivo. Sul palco principale, a partire dalle 21, si esibiranno Giulia Mei (18 luglio), The Zawose Queens (26 luglio), Daiana Lou (27 luglio), Casadilego (2 agosto), Andrea Tofanelli Jazz Quartet (6 agosto) e Amalfitano (9 agosto). Sui palchi del Camellietum Compitese, a partire dalle 18, ci saranno invece Gionata (18 luglio), Zam Dembélé e Paolo Sodini (26 luglio), Igor Santini e Andrea Checcucci (27 luglio), Ensamble BargaJazz con Open Jam (6 agosto), Tyto e Piero Perelli (9 agosto). Tutti i concerti sono a ingresso libero ad accezione di Andrea Tofanelli (5 euro, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori) e The Zawose Queens (15 euro intero, 8 euro ridotto, omaggio fino a 10 anni; a cura di Aldes / Spam!).

“Il Festival, che quest’anno fa un passo in avanti, propone un numero maggiore di appuntamenti rispetto alla prima edizione e rappresenta una vetrina eccezionale per i giovani artisti già noti alla scena nazionale, ma anche per i giovani artisti emergenti del nostro territorio – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti – Promuovere il protagonismo giovanile e i giovani artisti – aggiunge Berti – rappresenta sicuramente un obiettivo della nostra amministrazione, che molto volentieri collabora alla realizzazione di questa manifestazione che sapientemente crea un connubio vincente tra cultura, musica e luoghi suggestivi e paesaggisticamente rilevanti”.

Oltre all’attenzione per i giovani e alla cultura proposta in natura, il Festival avrà anche una sua declinazione nel sociale. “Dopo l’esordio di un anno fa con Emma Nolde, Alberto Bianco e Lamante, lo Hi-Ho prosegue il suo cammino con artisti che fanno parte della nuova scena musicale italiana. Un contesto nel quale, grazie a preziose collaborazioni, possiamo concederci anche alcune deviazione sui ritmi africani, con le Zawosa Queens, e sul jazz, con il quartetto di Andrea Tofanelli – spiega Francesco Passaglia, presidente del Centro Culturale Compitese -. A luglio, in occasione del doppio concerto dei buskers Daiana Lou, un gradito ritorno, e del duo Santini-Checcucci, che proporrà il recital ‘Sulla Collina’ dedicato a Fabrizio De André – prosegue Passaglia – inaugureremo anche i murales realizzati nell’ambito del progetto di welfare di comunità a vocazione culturale ‘Street-Kids’, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Coesione Sociale. In questo contesto abbiamo coinvolto i giovani del paese, rendendoli protagonisti e interpreti di un’opera d’arte. Insieme a loro ci saranno anche i ragazzi e le ragazze dell’associazione Down Lucca, che quella sera svolgeranno servizio di assistenza al concerto e faranno sensibilizzazione sulla sindrome di Down”.

Il programma

Il primo appuntamento in programma è quello della cantautrice e pianista palermitana Giulia Mei, che ha già debuttato sul palco del concertone del primo maggio a Roma e il cui brano “Bandiera”, oltre ad aver superato i 3 milioni di streaming, ha vinto anche il premio della critica di “Voci per la libertà” di Amnesty International. I Daiana Lou, band italo-berlinese, a un anno di distanza torna invece nel Compitese con un nuovo progetto. Loro sono passati da X-Factor, così come Casadilego (al secolo Elisa Coclite), che ha appena 22 anni e che ha vinto la 14esima edizione del talent. Ha collezionato una serie di esperienze che ne confermano la dimensione artistica (Ed Sheeran, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper, Asaf Avidan). È stata inoltre scelta come co-protagonista della versione italiana di “Lazarus”, opera rock di David Bowie, al fianco di Manuel Agnelli e Michela Lucenti. Amalfitano è invece il nome del progetto musicale di Gabriele Mencacci Amalfitano, cresciuto tra Roma e Cortina D’Ampezzo. La sua scrittura ricorda un cantautorato colto e intelligente che si appropria della migliore storia della musica leggera italiana. Il singolo “Fosforo” (cantato con Francesco Bianconi dei Baustelle) ha lanciato il suo secondo album. Il nuovo singolo, appena uscito, è “Azzurrissimo”. Oltre ai già citati Santini e Checcucci, tra i concerti di apertura ricordiamo in particolare quelli dei musicisti di Lucca e dintorni, a cominciare da Gionata (in uscita il suo terzo album), il viaggio tra Piemonte e Toscana di Ricky Avataneo (voce, chitarre, armonica) e Igor Vazzaz (voce, chitarre, ghironda), e infine il progetto del duo Beppe “Tyto” Scardino (sassofonista e polistrumentista che ha collaborato tra gli altri anche con Marco Mengoni, Diodato, Elisa, Daniele Silvestri) e Piero Perelli, batterista lucchese che ha suonato con Vinicio Capossela, Andrea Bocelli, Emma Morton tanti altri artisti, e che un anno fa ha realizzato il suo primo album solista (“Notte”).

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito (eccetto The Zawose Queens e Tofanelli Jazz Quartet) e si svolgeranno sui palchi del Centro Culturale Compitese (via Fonda 1, Pieve di Compito, Capannori – Lucca) e del Camellietum Compitese (via del Cantiere, Sant’Andrea di Compito, Capannori – Lucca). Tutte le sere bar aperto e spazio gastronomico con taglieri, piatti vegetariani e panini gourmet. Il programma completo e le informazioni logistiche sono reperibili su camelielucchesia.it, su facebook e instagram (@cc.compitese).