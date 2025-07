Anche Osaka canta e balla il Carnevale di Viareggio

OSAKA (Giappone) - Burlamacco e Ondina insieme a tutta la delegazione viareggina accolti con straordinario calore dal pubblico di Expo 2025 in Giappone. Maschere, musica e cartapesta animano la Settimana della Toscana al Padiglione Italia

La musica, i colori e la creatività del Carnevale di Viareggio hanno conquistato in pochi attimi Expo 2025 a Osaka. La delegazione guidata da Burlamacco e Ondina volata in Giappone per l’apertura della settimana della Toscana al Padiglione Italia ha letteralmente stregato il pubblico della grande esposizione universale. Tutti in piedi nella piazza Italia ad applaudire il flash mob con i performer guidati da Umberto Cinquini, ad ammirare le immagini dei corsi mascherati sui viali a mare e persino a intonare i brani più iconici della canzonetta viareggina.

Ma il piatto forte, in termini di partecipazione attiva e divulgazione della cultura della cartapesta, è stato il workshop “Ritaglia Burlamacco e Ondina”. Un momento in cui il pubblico giapponese, guidato dai maestri del carnevale, ha potuto ricreare le due maschere storiche tipiche della tradizione. Piccoli e grandi alle prese con farina, carta e colla per scoprire – dall’altra parte del mondo – il segreto della carta a calco Made in Viareggio.