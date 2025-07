Edoardo Leo fa il tutto esaurito ad Altopascio: oltre 600 biglietti venduti

ALTOPASCIO - L’appuntamento è lunedì 21 luglio, alle 21.30, sul palco di piazza Ricasoli

Tutto-esaurito per Edoardo Leo ad Altopascio. Lo spettacolo “Ti racconto una storia”, infatti, in programma lunedì 21 luglio alle 21.30 in piazza Ricasoli ha registrato un vero e proprio sold-out con oltre 600 biglietti venduti.

Sarà lui il nuovo protagonista di “Fuori Teatro – Storie in piazza”, la rassegna teatrale estiva promossa dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, all’interno del cartellone del Luglio Altopascese 2025. In scena un reading-spettacolo fatto con gli appunti, le suggestioni, le letture e i pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera fino a oggi: un viaggio a ritroso in 20 anni di immagini e riflessioni che restituiscono sul palco una rappresentazione che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana con parole e musica. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo.

Attore, regista e sceneggiatore di rara versatilità, Edoardo Leo ha debuttato in televisione con fiction di grande successo come “Un medico in famiglia” e “Romanzo criminale”. Il suo volto è legato a titoli cult del cinema italiano come la trilogia “Smetto quando voglio”, “Perfetti sconosciuti”, “La dea fortuna e Mia”. Alla regia si è fatto notare con “Diciotto anni dopo”, per poi firmare pellicole premiate come “Noi e la Giulia” (Nastro d’argento come miglior commedia) e “Lasciarsi un giorno a Roma” (Premio Flaiano alla regia). Con “Non sono quello che sono”, rivisitazione dell”’Otello”, ha confermato la sua capacità di fondere parole, musica, teatro e pensiero in un linguaggio originale e contemporaneo.