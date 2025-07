Esordienti e Allievi corrono per il tricolore a Gorizia

CICLISMO - Un week end all'insegna del tricolore sulle strade friulane. Si svolgono infatti a Gorizia i campionati italiani riservati alle categorie Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. Il ciclismo lucchese punta in alto soprattutto con Sveva Bertolucci (sabato) ed Edoardo Agnini (domenica).

Voglia di volare quella che accompagna la spedizione toscana di scena sabato e domenica sulle strade di Gorizia, quasi al confine con la Slovenia, in occasione dei campionati italiani maschili e femminili riservati alle categorie Esordienti 1° e 2° anno, Allievi e Allieve. Buona e di qualità la presenza del ciclismo lucchese con due carte importanti da giocare al tavolo verde, bianco e rosso. Tra le Esordienti di 2° anno Sveva Bertolucci è considerata una delle più forti a livello nazionale in grado di concedere il bis dopo la splendida vittoria di un anno fa a Lucca. La promettente ciclista del Blu team dovrà correre con acume tattico evitando troppa generosità. Il resto lo dirà la strada. Al via per il GS Capannori Bianca Capitoni e Sara Colzi che puntano a ben figurare. Addirittura quattro le atlete del giovane presidente Matteucci tra le primo anno: Viola Di Palma, Carlotta Nesi, Luna Raglianti ed Emma Tapinassi.

In campo maschile fari puntati sugli Allievi dove Edoardo Agnini non può nascondersi dopo aver già colto cinque vittorie su strada in questa prima parte della stagione. Il giovanotto lucchese può esaltarsi su un percorso piuttosto impegnativo e possiede inoltre lo spunto veloce per imporsi in volata. Non gli mancheranno però gli avversari di valore, magari anche in casa, come il compagno di squadra Favilli, neo campione toscano domenica scorsa a Pieve Fosciana. Tanta Versilia tra gli Esordienti con Leonardo Bonuccelli e Matteo Verdini del Piano di Mommio tra gli Esordienti di 1° anno e Liberomario Maffei e Tommaso Marini tra i 2° anno. Insomma si può sperare in qualcosa di interessante anche se a livello giovanile e in queste categorie può davvero succedere di tutto.