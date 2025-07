Governance Poll 2025, Pardini secondo sindaco in Toscana, Giani quarto in Italia tra i governatori

TOSCANA - Uscita la rilevazione annuale sul gradimento di primi cittadini e presidenti di Regione. Quinto a livello regionale il sindaco di Massa Francesco Persiani.

Eugenio Giani quarto a livello nazionale tra i governatori, il sindaco di Lucca Mario Pardini secondo in Toscana tra i primi cittadini dei capoluoghi di provincia. Entrambi in forte crescita rispetto a un anno fa. Sono questi i risultati all’interno del Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul gradimento di presidenti regionali e sindaci. Giani si classifica come primo presidente regionale del centrosinistra, con un aumento del proprio consenso di 6,5 punti rispetto al 2024, mentre il primo cittadino lucchese balza in un anno dalla 63a alla 34a posizione a livello nazionale, passando dal 49,5% al 55%. Quinto in Toscana invece il sindaco di Massa Francesco Persiani, subito davanti alla prima cittadina di Firenze Sara Funaro. Primo in Regione è risultato il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Nella classifica dei governatori il primo posto è andato al presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Friuli) davanti a quello del Veneto Luca Zaia, mentre tra i sindaci il più gradito è risultato Mario Fioravanti, primo cittadino del centrodestra di Ascoli Piceno.