Il Bcl punta sul settore giovanile e arriva anche coach Carlo Mariotti

BASKET - Il Basketball Club Lucca alza ancora l’asticella. Mariotti, toscano di nascita, si è velocemente distinto come allenatore, maturando esperienza in C e B maschile, ma anche in A2 femminile.

Il Basketball Club Lucca alza ancora l’asticella. Allestire un settore giovanile di altissimo livello è diventato ormai il vero – core business – della società: alcune scelte fatte nell’inserire allenatori di provate capacità ed esperienze nel comparto del minibasket e nelle prime categorie delle giovanili è già stato un segnale molto forte ed importante, ma con l’ingresso nel già nutrito gruppo di allenatori di coach Carlo Mariotti, il Bcl ha voluto alzare ai massimi livelli la qualità del lavoro che i propri tesserati si troveranno a fare nella nuova stagione sportiva.

Mariotti è di nascita toscana e più precisamente di Prato, si è velocemente distinto come allenatore, maturando esperienza in C e B maschile, ma anche in A2 femminile, nel suo palmares ci sono tre promozioni dalla C alla B, la partecipazione ai play off di B e A2 femminile e non da meno la partecipazione alle finali nazionali con l’Under 19 , senza dimenticarsi l’esperienza lucchese, con la Pallacanestro Lucca in B2. Un periodo quello a Lucca, importante, che ha visto nascere e consolidarsi nel tempo uno stretto legame anche di amicizia con il Ds Umberto Vangelisti, un legame che di fatto ha permesso ai due amici di ritrovarsi a lavorare dopo tanti anni, con indosso la stessa casacca Nel suo curriculum si evidenziano diverse qualifiche e incarichi di prestigio, Rtt dal 2004 al 2008, formatore di allenatori Nazionali, responsabile dei settori giovanili di molte società, oltre naturalmente ad essere un bravissimo allenatore Nazionale.

Quello che invece non è scritto da nessuna parte, che invece riveste un ruolo essenziale per conoscere ed apprezzare Mariotti, il tam-tam di radio basket lo sparge ai quattro venti, è una storia, ma nella contemporaneità di oggi potremmo definirlo un bellissimo podcast che racconta di un uomo mite, capace di tessere rapporti più che empatici, dalla grande professionalità e con un sapere smisurato da far impallidire il famoso pozzo senza fine e con una grande passione per insegnare la pallacanestro; tutte qualità che i ragazzi del BCL potranno presto apprezzare.