La Lucchese non riparte da Denny Lunghi: “Grazie comunque a tutti”

CALCIO ECCELLENZA - La lettera dell'imprenditore 38enne di Ceccano: "Auguro alla nuova proprietà il meglio per il futuro, con l’auspicio che possa riportare quanto prima la Lucchese nel calcio che conta"

La Lucchese ripartirà dall’Eccellenza con la Make Holding, la società attiva nell’edilizia (con sede nel Lazio e guidata da Matteo Brunori) che si è aggiudicata il bando. Alla gara lanciata dal Comune di Lucca ha partecipata anche Denny Lunghi, imprenditore 38enne di Ceccano, che però non è stato scelto come vincitore dalla commissione di esperti.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone che mi sono state vicine in questo mese così intenso e frenetico – si legge nella lettera inviata da Denny Lunghi -. Un grazie particolare ai miei assistenti nel territorio lucchese e agli abitanti di Lucca: sia a chi mi ha accolto con favore, sia a chi mi ha espresso critiche. È stato proprio questo confronto, in tutte le sue sfumature, a darmi la forza per proseguire nel mio percorso. Un ringraziamento speciale va a Giacomo Lazzini e Stefano Cordeschi per la disponibilità e la professionalità dimostrate: qualità sempre più rare e preziose. Mi auguro di incrociarvi nuovamente nel mio percorso di vita. Questa esperienza mi ha arricchito sia dal punto di vista umano che imprenditoriale. Ringrazio le testate giornalistiche che hanno seguito con equilibrio e attenzione gli sviluppi, dando il giusto spazio a tutte le parti coinvolte. Un grazie anche all’amministrazione comunale di Lucca, per la disponibilità dimostrata a corrente alternata, ed al Partito Democratico, che ha scelto di usare il mio nome e la mia storia in maniera incredibile per un contesto di confronto politico che poco riconduceva al calcio ed alla Lucchese. Infine, auguro alla nuova proprietà il meglio per il futuro, con l’auspicio che possa riportare quanto prima la Lucchese nel calcio che conta, attraverso scelte lungimiranti e investimenti concreti. Grazie ancora a tutti”.