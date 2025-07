Lucca, nuova vita per la palestra Bacchettoni: termine lavori a fine 2025

LUCCA - Al termine dei lavori si potranno svolgere anche manifestazione Coni.

Dopo anni di abbandono e desolazione, la palestra Bacchettoni torna a nuova vita grazie ad un finanziamento da 1.8 milioni dal Pnrr, un mutuo di oltre 4 milioni di euro a tasso zero garantito dall’Istituto per il Credito Sportivo e adesso anche 360mila euro dalla Regione Toscana. Finalmente una luce per lo storico edificio dentro le Mura di Lucca che fu anche teatro di un maxi processo.

L’intervento è finalizzato a recuperare la palestra alla piena funzionalità come spazio per attività sportive e sociali, a partire dall’adeguamento sismico e con di prevenzione incendi, di accessibilità, di efficienza energetica e di dotazioni dimensionali ed accessorie per consentire attività scolastiche di scuole del centro storico e lo svolgimento di attività agonistiche secondo le vigenti norme Coni. Si tratta di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre anche situazioni di emarginazione e degrado sociale. La palestra dovrebbe essere pronta entro la fine del 2025.