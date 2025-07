Lucca ottava in Italia per spesa media a famiglia di beni durevoli

LUCCA - La Toscana è la sesta regione dello Stivale per volume complessivo di acquisti con Con 5,93 miliardi.

Ottava in Italia per spesa media per famiglia con 3.650 euro. In totale 632 milioni impiegati nel 2024. La terza spesa in Toscana, per un aumento del 5% in un anno. È la provincia di Lucca per quanto riguarda i beni durevoli, secondo l’analisi dell’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, in collaborazione con Prometeia. Nella top ten nazionale, Lucca è in compagnia di altre province toscane, come Prato, Firenze, Siena e Pisa. La Toscana invece si colloca al sesto posto nella graduatoria delle regioni italiane, sfiorando i 6 miliardi di euro di spesa.

Gli abitanti di Lucca hanno impiegato per le auto nuove 208 milioni di euro con un incremento percentuale dell’8,2%. Lo stesso vale per i motoveicoli (+11%). In positivo sono anche i consumi di elettrodomestici (+2%) e di telefonia (+0,9%). Al ribasso invece i mobili (-0,9%), l’elettronica (-4,4%) e l’information technology (-6,2%).

A Massa-Carrara invece ogni famiglia ha speso mediamente 3.283 euro, per un totale di 290 milioni di euro spesi nel 2024, il volume più contenuto della Toscana.