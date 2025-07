Raddoppio Montecatini-Pistoia: linea pronta dal 7 settembre

MONTECATINI - La nuova tratta ferroviaria a doppio binario si estende per 12 km. A seguire il raddoppio della Pescia-Lucca.

Pronta dal 7 settembre. Poi una settimana di corse necessarie a garantire i massimi standard di prestazione. Infine, dal 15 settembre, l’attivazione a tutti gli effetti del servizio. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori della nuova tratta ferroviaria a doppio binario tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme, che al 2024 ha raggiunto il costo di oltre 337 milioni di euro, di cui 35 milioni da parte di Palazzo Strozzi Sacrati. Il percorso, che si estende per 12 km, rientra nel più ampio intervento di potenziamento complessivo della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa.

L’opera, una delle più importanti della Regione Toscana negli ultimi anni, è stata oggetto dell’ultimo sopralluogo da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli.

Secondo il presidente Giani: “È un traguardo importante e atteso, per un’opera complessa che va a migliorare concretamente la mobilità per migliaia di toscani, in una zona così densamente popolata e ricca di attività produttive. È significativo vedere il passaggio dalla vecchia galleria di 166 anni fa alla nuova, più ampia sicura e moderna, che permette maggiore velocità ai treni riducendo rischi e ritardi. Grazie a RFI e a quanti hanno lavorato per rendere possibile questo traguardo. Andiamo avanti per il potenziamento complessivo della resto della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa”.

“E’ probabilmente l’opera più importante realizzata in Toscana negli ultimi 10 anni – ha detto l’assessore Stefano Baccelli -. Concluso questo raddoppio, con il 15 settembre ci sarà la completa messa in esercizio commerciale di quest’opera. Un raddoppio che consentirà di avvicinare i tempi da Viareggio, Lucca, Pistoia verso Firenze, ma anche di implementare i trasporti con una decina di convogli in più da settembre e una ventina da dicembre. Davvero un’opera che adegua le tempistiche e rende il sistema del trasporto pubblico locale su ferro al passo con i tempi”.

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme rientra nel più ampio intervento di potenziamento complessivo della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa, in corso da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

La tratta oggetto di raddoppio, di estensione complessiva pari a circa 12 km, si sviluppa in sostanziale affiancamento dell’attuale binario “storico”, ad eccezione di un unico tratto, pari a circa 2 km (la cosiddetta “variante di Serravalle”), ove è stato necessario “abbandonare” il tracciato attuale al fine di migliorarne le caratteristiche (maggiore velocità e minore pendenza), uniformandolo allo standard dell’intera tratta, realizzando una nuova galleria a doppio binario denominata “Serravalle”. Nell’ambito degli interventi di raddoppio sono state eseguite modifiche significative anche alla configurazione impiantistica delle stazioni di Pistoia e Montecatini Terme, oltre alla trasformazione da stazione a “fermata” dell’impianto di Serravalle Pistoiese.

Sono state inoltre realizzate opere sostitutive e viabilità alternative connesse con la soppressione di tutti i passaggi a livello presenti sull’intera tratta Pistoia-Montecatini Terme. L’intervento, oltre ad assicurare una maggiore funzionalità della circolazione ferroviaria, consentirà di incrementare la capacità della stessa in coerenza con le previsioni di potenziamento dei servizi metropolitani del bacino di Firenze, previsti nell’accordo quadro Regione Toscana-RFI.