Schianto in scooter sul lungomare: gravi un 19enne e un 20enne

VIAREGGIO - L'incidente avvenuto intorno alle 3.40 sul lungomare in zona Principe di Piemonte. I due avrebbero fatto tutto da soli. Dopo un primo soccorso al Versilia sono stati trasferiti d'urgenza a Livorno

Due ragazzi di 19 a 20 anni sono in gravi condizioni all’ospedale di Livorno dopo il grave incidente subito questa notte sul lungomare di Viareggio. E’ successo intorno alle 3.40 nella zona del Principe di Piemonte. I due viaggiavano in sella ad uno scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, sono finiti violentemente a terra. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti ma non ci sono altri mezzi coinvolti. I Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, non escludono che abbiano fatto tutto da soli. Le indagini sono in corso.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, le ambulanze della Misericordia di Capezzano Pianore e della Croce Verde di Viareggio. Portati prima all’ospedale Versilia, sono stati poi trasferiti – uno in elicottero e l’altro in ambulanza – nel reparto di Neurochirurgia di Livorno in condizioni serie. I due ragazzi sono residenti al quartiere Varignano a Viareggio.